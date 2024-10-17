Reuters: за детонацию пейджеров в Ливане отвечали специальные батарейки

По данным источника, тонкий квадратный металлический лист с шестью граммами пластичной взрывчатки был зажат между двумя прямоугольными ячейками батареи. Оставшееся пространство было занято легковоспламеняющейся жидкостью для детонации снаряда. Эксперты по производству бомб рассказали, что конструкция размером со спичечный коробок была «необычным решением», которая до этого не применялась. При этом, после покупки пейджеров членами «Хезболлы» в феврале эти устройства проверяли на наличие бомб через сканеры (такие же находятся в аэропортах), но они ничего не смогли обнаружить.