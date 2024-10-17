Reuters: за детонацию пейджеров в Ливане отвечали специальные батарейки
Батареи, находящиеся внутри портативных пейджеров, которые использовало шиитское движение «Хезболла», содержали кумулятивные заряды, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Агенты, создавшие пейджеры, спроектировали батарею, в которой был спрятан небольшой, но мощный заряд пластичной взрывчатки и детонатор, невидимый для рентгеновских лучей, сообщает агентство со ссылкой на фотографии боевых зарядов в разрезе. Как отмечает агентство, у устройств была одна слабость – отсутствие всякой предыстории «коммерческого» продукта. Агенты создали ряд интернет-магазинов, которые были призваны создать ощущение долгого нахождения на рынке.
По данным источника, тонкий квадратный металлический лист с шестью граммами пластичной взрывчатки был зажат между двумя прямоугольными ячейками батареи. Оставшееся пространство было занято легковоспламеняющейся жидкостью для детонации снаряда. Эксперты по производству бомб рассказали, что конструкция размером со спичечный коробок была «необычным решением», которая до этого не применялась. При этом, после покупки пейджеров членами «Хезболлы» в феврале эти устройства проверяли на наличие бомб через сканеры (такие же находятся в аэропортах), но они ничего не смогли обнаружить.
Также источник сообщил, что члены движения заметили малое время работы батареи устройств, но не обратили на это существенного внимания. Иной проблемой для агентуры стала маркировка аккумуляторов, так как находящиеся в пейджерах батареи не имели сертификата или какой-либо истории. Агентство сообщает, что производителям пейджеров пришлось за несколько лет до операции придумывать собственный бренд, запускать рекламные ролики и подделывать сертификаты, чтобы внушить доверие «Хезболле». По информации Reuters, за операцией может стоять израильская разведка «Моссад», сам Израиль официально не подтверждал или опровергал свое участие в операции.
С 17 по 18 сентября в Ливане дважды массово взрывались беспроводные средства связи и другая электроника. Первая серия взрывов произошла 17 сентября – по всей стране сдетонировали пейджеры. Погибли 12 человек, пострадали более 4000. Вторая волна взрывов произошла 18 сентября. В разных районах Ливана сдетонировали рации и другие электронные устройства. Число погибших выросло уже до 32 человек, включая девятерых бойцов группировки «Хезболла». Ранения получили тысячи людей, сообщили в ливанском минздраве, передавала Al Jazeera. Агентство отмечало, что в первый день взорвалось около 4000 пейджеров, а во второй день сдетонировало еще больше устройств, включая рации, мобильные телефоны, ноутбуки и даже солнечные батареи.