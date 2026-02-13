ВККС разрешила возбудить дело о мошенничестве в отношении судьи из Твери

Следствие установило, что в 2022 г. Колпиков, зная о расследовании уголовного дела против двух жителей Твери, через адвоката предложил помочь изменить квалификацию действий обвиняемых на менее тяжкую статью УК РФ и меру пресечения на не связанную с лишением свободы. Судья получил от родственников обвиняемых 10 млн руб., не планируя исполнять взятые на себя обязательства. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.