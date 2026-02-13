Газета
Общество

ВККС разрешила возбудить дело о мошенничестве в отношении судьи из Твери



Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ одобрила возбуждение уголовного дела против бывшего судьи Тверского областного суда Владимира Колпикова, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

Колпикова обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данной статье ему грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

Следствие установило, что в 2022 г. Колпиков, зная о расследовании уголовного дела против двух жителей Твери, через адвоката предложил помочь изменить квалификацию действий обвиняемых на менее тяжкую статью УК РФ и меру пресечения на не связанную с лишением свободы. Судья получил от родственников обвиняемых 10 млн руб., не планируя исполнять взятые на себя обязательства. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в ВККС представление о согласии на возбуждение уголовного дела в отношении Колпикова 4 февраля.

