Бремя или польза: как мигранты влияют на экономику США

Как правило, мигранты не получают больше пособий, чем коренные жители, отмечается в отчетах ОЭСР. А сами иностранные работники платят больше налогов, чем правительства тратят на их социальную защиту, здравоохранение и образование. С 2000 по 2011 г. даже нелегальные мигранты заплатили $35,1 млрд в Medicare (национальная программа медицинского страхования в США) – больше, чем они сняли. Например, в 2010 г. их вклад в социальное обеспечение составил $13 млрд, а получили же они только $1 млрд в виде услуг. Но в этой статистике не учтены семьи мигрантов.