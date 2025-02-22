Бремя или польза: как мигранты влияют на экономику США

Бремя или польза: как мигранты влияют на экономику СШАДоля приезжих среди американцев достигла исторического максимума
Президентство Джо Байдена отметилось рекордным приростом мигрантов в США. Если в 2020 г. чистая иммиграция составила 824 000 человек, то в 2023 г. выросла в четыре раза – до 3,3 млн, говорят данные Управления конгресса США по бюджету. К декабрю 2024 г. родившихся в другой стране стало 51,8 млн человек, или около 15,6% населения США, согласно данным Бюро переписи населения. Это максимум за всю современную американскую историю.
Новый глава государства Дональд Трамп считает это нагрузкой на бюджет и выступает за ужесточение миграционной политики. 62% американцев – за депортацию всех нелегалов, согласно данным YouGov, а это почти каждый четвертый приезжий. Но некоторые исследования показывают, что ограничение миграции может отрицательно сказаться на экономике. Аналитики Goldman Sachs в феврале 2025 г. прогнозировали, что если чистая иммиграция снизится до 750 000 в год, то это за замедлит рост ВВП на 0,3–0,4 п. п. Чем выгодна миграция для экономики США и почему в стране растут антимигрантские настроения, разбирались «Ведомости».
Каким стал главный «плавильный котел»
За счет иммиграции мозгов и рабочих рук, господ и рабов ковалось могущество Америки. Прежнего пика доля мигрантов в США достигла в 1890 г., составив 14,8% населения. После двух мировых война она падала и к 1970 г. составила 4,7%, после чего вновь начался рост.
Почти половина приезжих за последние 60 лет были выходцами из Латинской Америки. Доля белого неиспаноязычного населения в США снизилась с 84% в 1970 г. до 58% сейчас. К 2040 г. они уже будут составлять меньше половины населения страны. Впрочем, и белые американцы ведь тоже мигранты или их потомки. Коренные народы Америки остаются в меньшинстве – всего 1,1%.
Особенно быстро число мигрантов стало расти в последние годы. На март 2023 г. в Штатах насчитывалось 48,8 млн мигрантов, согласно Ежегодному социально-экономическому приложению к текущему обследованию населения (ASEC CPS). В декабре уже стало 51,8 млн, т. е. на 3 млн больше. Годовой прирост оказался наиболее значительным с 2000 г., а доля мигрантов – самой высокой с 1910 г. США даже превзошли миграционный бум конца 19 – начала 20 в., оценил Pew Research Center.
Если нынешние тенденции сохранятся, численность мигрантов в США к 2030 г. может достигнуть 62,5 млн человек, а к 2040 г. – уже 82,2 млн человек, оценили в Центре исследования иммиграции (CIS). Это превысит численность населения 30 штатов.
Впрочем, согласно данным ООН, в соседней Канаде доля мигрантов от общего числа населения достигает 22%. В Нидерландах число людей, родившихся в других странах, составляет 16%, в Великобритании – 17%, а в Германии – 20%.
Что касается стран происхождения, то основной «донор» Соединенных Штатов – это Мексика. Тут родился каждый четвертый мигрант США: 25% от их общего числа, или 12,7 млн, согласно данным CPS на декабрь 2024 г. Следом идут выходцы из Индии (3,7 млн), Китая (2,2 млн), Филиппин (1,9 млн) и Кубы (1,7 млн). В топ-15 входят еще девять латиноамериканских стран, а также Вьетнам.
Всего в США насчитывается более 14 млн нелегальных мигрантов, оценивал Center for Immigration Studies на март 2024 г. Это порядка 27% от общего числа рожденных за границей.
Иммиграция на фоне старения населения и снижения суммарной рождаемости становится все более важным источником роста населения, подчеркивают в Управлении конгресса США по бюджету. Без иммиграции население будет сокращаться, начиная с 2033 г., так как рождаемость будет падать. В течение следующих 30 лет темп роста населения в США снизится со средних 0,4% в 2025-2035 гг. до 0,1% в 2036-2055 гг., прогнозируют в управлении.
Чем мигранты занимаются в США
По мере старения населения США миграция была ключевым источником роста рабочей силы и рабочих мест после пандемии COVID-19, отмечают экономисты Брукингского института. Они подсчитали, что в 2023 г. занятость среди иностранцев в США выросла на 1,7 млн человек, в то время как среди американцев увеличилась всего на 740 000 человек. В Бюро трудовой статистики сообщили, что иммиграция привела к рекордному росту рабочей силы в США.
Из 52 млн мигрантов, проживающих в США в декабре 2024 г., были трудоустроены 58%, или 30 млн человек. Для сравнения: работающих среди американцев было меньше – 45%, или 128 млн из 281 млн человек, согласно данным CPS.
Однако вновь прибывшим устроиться непросто, поэтому рост числа мигрантов сопровождался и увеличением числа тех из них, кто не работает. Если в 2022 г. таковых было 1,2 млн, то в 2024 г. – 2,5 млн.
Уровень безработицы среди иностранцев, родившихся в Штатах, вырос с 3,4% в 2022 г. до 3,6% в 2023 г., сообщило в мае 2024 г. Бюро статистики труда США. Уровень безработицы среди «коренного» населения в 2023 г. изменился незначительно и остался на уровне 3,6%.
Больше всего мигрантов работают в строительной сфере: 3,7 млн человек, или почти каждый десятый от общего числа иностранных занятых (12%), согласно данным CPS. Мигрантов часто можно встретить в сфере общепита (7,4%) и IT (4,1%).
Практически во всех сферах деятельности в США доминирующее положение занимают коренные жители. Лишь в трех отраслях мигрантов численно больше. Это такси, металлургия (сварщики, операторы станков и пр.) и сфера услуг для частных домохозяйств (садовники, горничные и пр.).
Иммигранты заполняют критически важные рабочие места в США, считают в Американском иммиграционном совете. Они помогают ухаживать за больными и пожилыми людьми, строить инфраструктуру и внедрять инновации в области естественных наук. По данным организации, каждый четвертый работник в сельскохозяйственной или строительной отраслях США – мигрант. В сфере естественных наук их доля достигает 23%, среди сиделок – 28%, медсестер – 16%.
Нелегальные мигранты составляют около 4-5% рабочей силы США. В отдельных отраслях, вроде ландшафтного дизайна, сельского хозяйства, переработки пищевых продуктов и строительства, эта доля может достигать 13-20%, отмечается в исследовании Goldman Sachs от февраля 2025 г.
В 2021 г. мигранты заплатили $525 млрд налогов в бюджеты всех уровней, а их коллективная покупательская способность составила $1,4 трлн. В 2022 г. – уже $579 млрд и $1,6 трлн соответственно, согласно отчетам Американского иммиграционного совета. Это почти каждый шестой налоговый доллар, отмечают в организации. В 2022 г. мигранты внесли $4,6 трлн в ВВП США, говорится в отчете аналитического центра Immigration Research Initiative.
При этом США находятся на первом месте по сумме переводов денег мигрантами за рубеж, согласно данным Всемирного банка. В 2023 г. они перевели $85,8 млрд за пределы страны, приток денег в Штаты составил всего $7,5 млрд. Банк не дает цифр по направлениям, но например, в Мексику – основного донора мигрантов США – отправили больше всего переводов на сумму $66,2 млрд. Всего же с 2000 г. американские мигранты перевели за рубеж $1,4 трлн.
Какие мигранты выгоднее
США десятилетиями богатели на том, что выкачивали из других стран капитал, в том числе человеческий. Особенным клондайком высококвалифицированных кадров оказался Советский Союз после распада. Не потратив ни доллара на воспитание и обучение специалистов, США массово снимали сливки.
Среднестатистический новоприбывший иностранец – как с легальным, так и с нелегальным статусом – в течение жизни сокращает дефицит федерального бюджета более чем на $10 000. Для сравнения, коренной житель Штатов обходится в $250 000, согласно исследованию Manhattan Institute. В том что мигранты в большинстве случаев более положительно влияют на экономику, чем коренные американцы, отмечают и в Институте Катона. Например, иностранцы в возрасте 25 лет, бросившие среднюю школу, имеют чистое фискальное воздействие в размере +$216 000, в то время как среди коренных оно составляет -$32 000.
Беженцы и люди, получившие убежище, принесли правительству в 2005-2022 гг. больше доходов, чем расходов, следует из отчета минздрава США. Так, за эти годы расходы достигли $457 млрд, а доходы – $581 млрд.. То есть чистая фискальное воздействие составило $123,8 млрд.
Образованные мигранты экономически более выгодны, говорится в исследовании Manhattan Institute. Например, иностранцы без высшего образования, а также те, кто переезжает в Америку после 55 лет, несут в течение жизни фискальное бремя до $400 000. А каждый мигрант с ученой степенью в возрасте до 35 лет сокращает дефицит бюджета более чем на $1 млн.
Иностранные изобретатели более производительны, чем местные ученые, следует из доклада Национального бюро экономических исследований. Хотя они составляют всего 16% от общего числа ученых в США, но при этом ответственны за более чем треть новых патентов, зарегистрированных за последние три десятилетия. Вклад высококвалифицированных мигрантов особенно заметен в технологической, медицинской и химической промышленности.
Инфраструктура привлечения высококвалифицированных иностранных специалистов у американцев является самой масштабной в мире. На это работают как государственные агентства с их разнообразными программами обучения, так и глобальные корпорации, предоставляющие возможности карьерного роста.
С этой точки зрения миграция выгодна. С притоком неквалифицированных кадров ситуация не так проста. Ведь их неполноценный гражданский статус позволяет собственникам бизнеса экономить, в том числе недоплачивая коллегам среди коренных жителей.
В 2023 г. иностранцы, трудящиеся полный рабочий день в США, получили средний недельный доход $987. Это 87% от среднего недельного заработка местных работников ($1140), говорят данные Бюро статистики труда США. Заработок и тех и других растет с повышением уровня образования. Так, за тот же период мигранты в возрасте от 25 лет с аттестатом ниже средней школы получали $692 в неделю, а со степенью бакалавра и выше – $1637. Коренные работники – $748 и $1602 соответственно.
Зарплата испаноязычных иностранцев была 84% от уровня оклада их коллег, родившиеся в стране. Белые и чернокожие и азиатские работники, родившиеся за границей, зарабатывали на 13%, 6% и 3% больше местных коллег местных сородичей.
С другой стороны, некоторые исследования показывают, что влияние миграции на уровень дохода коренных жителей в перспективе 10 лет «очень незначительно», говорится в исследовании National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine.
Как правило, мигранты не получают больше пособий, чем коренные жители, отмечается в отчетах ОЭСР. А сами иностранные работники платят больше налогов, чем правительства тратят на их социальную защиту, здравоохранение и образование. С 2000 по 2011 г. даже нелегальные мигранты заплатили $35,1 млрд в Medicare (национальная программа медицинского страхования в США) – больше, чем они сняли. Например, в 2010 г. их вклад в социальное обеспечение составил $13 млрд, а получили же они только $1 млрд в виде услуг. Но в этой статистике не учтены семьи мигрантов.
Мигранты платят $1,38 налогов за каждый доллар, который они потребляют в виде государственных пособий, говорит аналитик Института Катона Алекс Новрастех. Для сравнения: коренные жители США платят лишь 69 центов. В 2020 г. мигранты потребляли на 27% меньше пособий и льгот в расчете на душу населения, чем коренные американцы, отмечается в проведенном им вместе с коллегами исследовании.
Хотя иммигранты первого поколения могут обходиться правительствам дороже, чем коренные жители, второе поколение вносит наибольший экономический вклад в экономику США, делают вывод National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. С 2011 по 2013 г. дети иммигрантов внесли $1700 на человека в государственный и местный бюджеты, а внуки – еще $1300. В трех поколениях чистый вклад на человека составил $900.
В 2022 г. иностранцы без законного разрешения на работу заплатили около $100 млрд, показало исследование Института налогообложения и экономической политики (ITEP). И более трети этой суммы пошло на финансирования программ, к которым этим работникам доступ запрещен. Всплеск иммиграции за время президентства Джо Байдена может увеличить федеральные налоговые поступления в 2024-2034 гг. до $1,2 трлн. При этом расходы вырастут лишь на $300 млрд, оценили в Бюджетном управлении конгресса.
Во многих случаях мигранты дополняют американских работников, а не заменяют их говорится в отчете конгресса США со ссылкой на исследования ученых. В частности, менее образованные приезжие не всегда достаточно хорошо владеют языком, поэтому устраиваются туда, где необходим ручной труд и куда не идут сами местные жители. Конкуренция между мигрантами и коренными жителями может встречаться в высококвалифицированных сферах, вроде СМИ или менеджмента.
Сами американцы в большинстве своем также считают, что мигранты (как легальные, так и нелегальные) берут на себя работу, которая не нужна самим гражданам. Среди демократов такого мнения придерживались 90% респондентов, среди республиканцев – 59%, говорят данные опроса Pew Research Center.
Приток нелегалов нагружает экономику
Не все исследователи настроены столь оптимистично в отношении экономической выгоды от иностранной рабочей силы. Многие работы основаны на предыдущих годах, когда потоки мигрантов были значительно ниже.
Сейчас проблема в том, что качество допуска мигрантов в США существенно снизилось. С момента вступления президента Джо Байдена в должность 58% прироста общего количества людей, родившихся за границей, обеспечивали нелегалы, посчитали в Center for Immigration Studies. С января 2021 г. в США въехало почти 7,3 млн нелегальных мигрантов, сообщал в феврале 2024 г. телеканал Fox News со ссылкой на Таможенную и пограничную службы страны. Общее количество нелегальных иностранцев за 2021–2026 гг. достигнет 8,7 млн человек, прогнозировало Бюджетное управление конгресса США.
Более четверти американцев стали называть иммиграцию главной проблемой страны, показал опрос Gallup. В феврале 2024 г. за этот вариант проголосовали 28% респондентов. В июле того же года 55% респондентов хотели бы ограничить иммиграцию в США – это самый высокий показатель с 2005 г., отмечается в другом исследовании этого института. Управление конгресса США по бюджету предупредило, что рост числа неквалифицированных иностранных специалистов может в ближайшее время привести к тому, что зарплата коренных работников будет расти медленнее.
Половина из нелегалов, которые недавно въехали в страну, получат разрешение на работу и будут платить налоги со своих доходов, согласно прогнозам Бюджетного управления конгресса США. Но также и получать выплаты от государства. Несмотря на то что нелегальные мигранты не могут претендовать на пособия по социальному обеспечению, они имеют право на определенные программы при низком доходе и наличии детей. Например, на возмещение налога или льготное школьное питание.
Более половины (59%) таких домохозяйств используют одну или несколько из программ, по сравнению с 39% домохозяйств коренных жителей США, отмечает директор по исследованиям CIS Стивен Камарота. Расходы по этим программам могут доходить до $42 млрд в год. По оценкам центра, пожизненный чистый фискальный расход на каждого нелегального иммигранта, проживающего в США, может составлять $68 390.
Нелегальная иммиграция обходится каждому американскому налогоплательщику в $957 в год, считают в Федерации американской иммиграционной реформы (FAIR). Ее общее отрицательное воздействие только с начала 2023 г. достигло $182 млрд, писала в марте федерация. За вычетом налогов, которые уплатили сами иностранцы (менее $32 млрд), чистые расходы на содержание и помощь им составили $150 млрд. Экономика США примерно на $300 млрд больше благодаря нелегалам, но все же это менее 2% ВВП, отмечают в CIS.
К тому же всплеск иммиграции может по-разному влиять на бюджеты федеральных и местных органов власти, считают в Управлении конгресса США по бюджету. Исследователи в целом сходятся во мнении, что последние больше расходуют, чем получают, а также могут сталкиваться с дополнительными бюджетными расходами. Например, Нью-Йорк потратил на размещение иммигрантов $4,3 млрд с июля 2022 г. по март 2024 г.
Также коренные жители могут нести значительные чистые расходы в штатах, где есть большое количество малообразованных и малообеспеченных мигрантов, которые пользуются предусмотренными для них различными госуслугами, особенно образованием, отмечается в отчете конгресса США.
В целом пограничный кризис может обойтись США в $1,15 трлн в течение всей жизни новоприбывших мигрантов, что превышает весь оборонный бюджет страны за 2023 г., отмечается в исследовании Manhattan Institute. Ожидается, что каждый такой среднестатистический иностранец, въехавший в США нелегально, будет иметь чистое фискальное бремя около $130 000.
Оценки института учитывают в том числе расходы на депортацию, поскольку сюда входит не только транспорт до границы, но и траты на поиск нелегалов, их содержание до вынесения соответствующего решения и тому подобное. В 2015 г. The Center for American Progress и American Action Forum рассчитали, что в среднем расходы на каждого нелегала в этом случае могут достигать от $10 070 до $46 000 ($13 500 или $62 000 соответственно в ценах 2024 г.).
Что ждет мигрантов
И в первый свой президентский срок Дональд Трамп проводил политику «нулевой толерантности» к нелегалам. В его предвыборной кампании 2024 г. миграционная повестка также стала ключевой. В первый же день нового срока на посту главы государства он подписал несколько указов об ужесточении миграционной политики. Он заявил, что будет арестовывать как минимум 1500 нелегальных мигрантов в день, а также планирует отправить 30 000 самых злостных преступников в тюрьму на острове Гуантанамо.
Чистая миграция при Дональде Трампе в 2025 г. будет варьироваться от чистого прироста в 1,22 млн человек до чистой потери в 740 000 человек, смоделировали сценарий исследователи из Брукингского института. Управление конгресса США по бюджету также прогнозирует снижение чистой миграции в 2025 г., хотя приводит более высокие цифры в 2 млн человек.
Антимигрантские меры Дональда Трампа подрывают экономический рост США, полагают экономисты Goldman Sachs. Аналитики прогнозируют, что чистая иммиграция в США может упасть до 750 000 человек в год, что сократит в 2025 г. потенциальный рост ВВП на 0,3-0,4 п. п.
Сами американцы неоднозначно относятся к политике своего президента, согласно опросу Pew Research Center. Хотя 47% респондентов говорят, что администрация Дональда Трампа делает «то, что нужно», депортируя нелегалов, но при этом почти столько же (44%) говорят, что это «слишком». В США есть широкая общественная поддержка увеличения количества депортаций – ее одобряют более половины американцев (59%). Еще 58% положительно относятся к отправке дополнительных военных сил на границу с Мексикой.
Массовые депортации значительно сократят госдолг в долгосрочной перспективе. Но политика выборочной легализации в сочетании с массовыми депортациями будет еще более выгодной в финансовом отношении. Она позволит снизить долг примерно на $1,9 трлн, отмечается в исследовании Manhattan Institute.