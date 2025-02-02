Где дают гражданство по праву рождения

Куба. На острове действует автоматическое получение гражданства для всех детей, родившихся на территории страны. Это правило применяется независимо от гражданства родителей. При этом родители не могут автоматически получить гражданство при рождении ребенка. Для этого им необходимо сначала получить вид на жительство и прожить на Кубе не менее двух лет. Страна допускает двойное гражданство, что дает родителям возможность оформить для ребенка дополнительный паспорт.