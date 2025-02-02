Где дают гражданство по праву рождения

Где дают гражданство по праву рожденияАргентина, Бразилия, Мексика и другие страны
Сразу после инаугурации президент США Дональд Трамп подписал указ, отменяющий получение гражданства по праву рождения. Сейчас этот документ пытаются оспорить как минимум 22 штата. Федеральный судья Джон Кафенур временно заблокировал инициативу Трампа, назвав ее «антиконституционной». В каких странах Северной и Южной Америки можно получить гражданство по праву рождения – в материале «Ведомостей».
Аргентина. Любой человек, родившийся на территории Аргентины, получает гражданство страны при рождении, при этом гражданство его родителей не учитывается. Такой закон был принят еще в XIX в. после отмены рабства. Исключением являются дети лиц, находящихся на службе у иностранного правительства, например дипломатов. Также не могут претендовать на гражданство дети, родившиеся на Фолклендских островах.
Бразилия. Подобно Аргентине, любой человек, родившийся в Бразилии, автоматически получает бразильское гражданство. Исключение составляют только дети родителей, служащих на иностранное государство. Если человек родился за пределами страны, но его родители – бразильцы, то получить гражданство он может если:
как минимум один из родителей находится на службе бразильского правительства;
зарегистрирован в консульском учреждении Бразилии;
позже переедет в Бразилию и подтвердит гражданство у федерального судьи.
Канада. Ребенок, рожденный на территории Канады, автоматически получает гражданство независимо от гражданства или иммиграционного статуса родителей. Также канадское гражданство присваивается детям, если хотя бы один из родителей является гражданином этой страны. По достижении совершеннолетия ребенок, получивший канадское гражданство, может оформить приглашение для родителей и запросить выдачу им разрешений на проживание в Канаде по упрощенной процедуре воссоединения семьи.
Мексика. Согласно конституции, гражданами страны по рождению являются люди, появившиеся на свет на ее территории независимо от гражданства родителей или их иммиграционного статуса. Родители, бабушки и дедушки также могут запросить гражданство по ускоренной программе сближения, сразу получив бессрочный вид на жительство. Также в Мексике разрешено двойное гражданство.
Куба. На острове действует автоматическое получение гражданства для всех детей, родившихся на территории страны. Это правило применяется независимо от гражданства родителей. При этом родители не могут автоматически получить гражданство при рождении ребенка. Для этого им необходимо сначала получить вид на жительство и прожить на Кубе не менее двух лет. Страна допускает двойное гражданство, что дает родителям возможность оформить для ребенка дополнительный паспорт.