Президент Мексики ответила на угрозы Дональда Трампа

В своей нынешней публикации Трамп также упомянул механизм «исполнительных указов», который позволяет в некоторых случаях в кратчайшие сроки и без одобрения со стороны конгресса принимать то или иное решение. Законодатели могут отменить его или отказать в финансировании соответствующих решению обязательств. Но с января 2025 г. однопартийцы Трампа будут контролировать обе палаты конгресса (палату представителей и сенат), что ограничивает возможности противников Трампа заблокировать указ. Кроме того, с 1960-х гг. полномочия президента США в торговой сфере постепенно расширялись, что позволяет ему действовать без надзора со стороны конгресса, хотя изначально конституция наделила властью над торговой политикой страны именно конгресс.