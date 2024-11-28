Президент Мексики ответила на угрозы Дональда Трампа

Президент Мексики ответила на угрозы Дональда ТрампаРанее он обещал Мексике увеличенные тарифы на всю продукцию из страны
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум Пардо ответила на угрозу избранного президента США Дональда Трампа ввести 25%-ную пошлину на все товары из Мексики. «Президент Трамп, ни угрозы, ни тарифы не решат проблему миграции и наркозависимости в США. Сотрудничество и взаимопонимание необходимы для преодоления этих вызовов. За тарифом последует ответный <...> и так до тех пор, пока мы не поставим под угрозу наши компании», – заявила она в своем письме Трампу (цитата по CNN).
Ранее, 26 ноября, в своей соцсети Truth Social Трамп заявил о намерении в первый же день работы, 20 января, обложить все товары из Мексики и Канады 25%-ным тарифом, а в отношении китайских товаров ввести дополнительные пошлины в размере 10%. Канаду и Мексику Трамп обвинил в неспособности и даже нежелании помочь США бороться с потоком нелегальных мигрантов, которые, по его словам, провозят в страну наркотические вещества и способствуют увеличению уровня преступности.
А Китай, в свою очередь, Трамп уличил в бездействии в отношении контрабанды запрещенных веществ по типу фентанила. По словам будущего главы США, вышеперечисленные меры будут действовать до тех пор пока эти проблемы не будут решены.
На заявления Трампа отреагировал и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он сказал, что поговорил с Трампом через несколько часов после объявления о возможных тарифах и планировал созвать экстренное заседание по этому поводу. В свою очередь, пресс-секретарь посольства КНР в США заявил журналистам, что в торговой или тарифной войне не будет победителей.
Вещества как проблема двух партий
В своей президентской кампании Трамп активно использовал проблемы на границе, рост преступности и высокие показатели смертности от употребления наркотиков в качестве критики администрации действующего президента США Джо Байдена. По мнению Трампа, именно провальная миграционная политика демократов привела к «массовому вторжению» нелегалов в США.
Проблема контрабанды фентанила является одной тем, по которой демократы и республиканцы практически не имеют разногласий: обе партии считают Китай обязанным способствовать сокращению поставок вещества в США. По данным рассекреченного доклада американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA) от января 2020 г., Мексика и Китай – основные страны, откуда фентанил попадает в США.
Как торгует США
По данным Statista, товарооборот США с Китаем в 2023 г. составил около $575 млрд, с Мексикой – $799 млрд, с Канадой – $774 млрд.
По данным американского политолога и эксперта в исследовании международной организованной преступности Ванды Фелбаб-Браун, корабли, груженные фентанилом и другими наркотическими веществами, направляются из китайских портов в Мексику и далее контрабандой перевозятся в США мексиканскими преступными группировками.
Всего, по данным Института миграционной политики США, нелегалов в стране около 11 млн, из которых 5,3 млн – из Мексики, 741 000 – из Сальвадора, 724 000 – из Гватемалы, 553 000 – из Индии, 490 000 – из Гондураса. По данным Национального института по борьбе со употреблением наркотиков (NIDA), в 2023 г. внутренними службами было конфисковано 115 млн таблеток с содержанием фентанила. В 2017 г. их количество не превышало 49 600. В 2020 г. оно достигло 4,1 млн. В 2021 г. уже 11,4 млн, а в 2022 г. – 44,4 млн.
Что Трамп может сделать
Что касается тарифов, то на протяжении и первой (2015–2016 гг.), и второй (2022–2024 гг.) президентских кампаний Трамп часто называл их одним из наиболее эффективных механизмов давления на противников во время переговоров в целях развития американской экономики, возвращения рабочих мест. Во время первого срока президентства (2017–2021 гг.) он применял их в отношении и Мексики с Канадой, и Китая. Но тогда эти меры касались не всей продукции из этих стран, а отдельных наименований или их групп.
В июльском интервью агентству Bloomberg Трамп заявил, что новые пошлины на всю китайскую продукцию будут варьироваться от 60 до 100%, а для товаров из других стран средняя пошлина будет достигать 10%. Среди возможных мишеней для ограничительных мер он также называл страны Евросоюза. Исходя из официальных заявлений его возможного министра торговли Говарда Латника, он, так же как и Трамп, является сторонником тарифов.
В своей нынешней публикации Трамп также упомянул механизм «исполнительных указов», который позволяет в некоторых случаях в кратчайшие сроки и без одобрения со стороны конгресса принимать то или иное решение. Законодатели могут отменить его или отказать в финансировании соответствующих решению обязательств. Но с января 2025 г. однопартийцы Трампа будут контролировать обе палаты конгресса (палату представителей и сенат), что ограничивает возможности противников Трампа заблокировать указ. Кроме того, с 1960-х гг. полномочия президента США в торговой сфере постепенно расширялись, что позволяет ему действовать без надзора со стороны конгресса, хотя изначально конституция наделила властью над торговой политикой страны именно конгресс.
Администрация Байдена во многом продолжила тарифную политику Трампа в отношении Китая. За последние почти четыре года тарифы на разные китайские товары повышались несколько раз. Одно из последних решений (конкретно по тарифам) было вынесено в мае и закреплено финальным отчетом департамента торгпреда от 13 сентября. Согласно этим мерам, например, пошлины на китайские электромобили превысили 100%, а на солнечные батареи – увеличились с 25 до 50%.
Значение угроз
Введение пошлин на товары из Канады и Мексики повредит их экономикам и приведет к ускорению инфляции в США, считает главный макроэкономист УК «Ингосстрах-инвестиции» Антон Прокудин. Эксперт объясняет, что экономика США перегрета и кроме инфляционного всплеска введение тарифов ни к чему не приведет на коротком горизонте времени. «Возвращение рабочих мест – это инвестиционный цикл длинной 3–5 лет», – сказал Прокудин.
Обещания Трампа ввести тарифы – это пока что инструмент давления в будущих торговых переговорах с Канадой, Мексикой и Китаем, говорит политолог-американист Малек Дудаков. Он подчеркнул, что в случае готовности канадцев и мексиканцев сотрудничать с США по преодолению проблем нелегальной миграции и наркотрафика уровень пошлин может быть не таким высоким. Важно помнить, что США, Мексика и Канада действуют в рамках общего рынка, который начал формироваться еще в 1990-е гг. (до 2018 г. NAFTA, после – USMCA. – «Ведомости»). Дудаков также предположил, что таким решением Трамп хочет снизить шансы Трюдо в преддверии парламентских выборов, которые состоятся в 2025 г.