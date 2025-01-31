Дональд Трамп хочет отправить 30 000 мигрантов в лагерь

Дональд Трамп хочет отправить 30 000 мигрантов в лагерьДля них выделят место в зоне военной базы США в Гуантанамо
Президент США Дональд Трамп поручил министерствам внутренней безопасности и обороны подготовить пространство для размещения мигрантов на территории американской военно-морской базы (с 1903 г.) в Гуантанамо на Кубе, где также расположена тюрьма для содержания террористов (с 2002 г.). Соответствующие инструкции были изложены в президентском меморандуме. В документе не уточняется количество мигрантов, которых предполагается содержать. Но президент заявил о 30 000: «Подписываю исполнительный указ, согласно которому минобороны и министерству внутренней безопасности необходимо подготовить объект для содержания 30 000 мигрантов в Гуантанамо», – сказал Трамп. Он подчеркнул, что туда отправят самых опасных преступников-нелегалов. На сайте Белого дома документ обозначен как меморандум, а не исполнительный указ.
«Царь границы» в новой администрации Том Хоуман уточнил, что будет произведено расширение уже существующей инфраструктуры, предназначенной для содержания мигрантов и работающей отдельно от знаменитой тюрьмы. Управлением расширенного объекта займется Иммиграционная и таможенная полиция (ICE). Собеседник CNN сообщил, что объект мог принять такое количество мигрантов в 1990-е гг., но не в 2025 г.
Как сообщило Reuters со ссылкой на министра внутренней безопасности Кристи Ноэм, цена преобразований зоны содержания нелегалов в Гуантанамо будет определена во время очередных переговоров по бюджету, которые должны завершиться принятием полноценного или – в очередной раз – временного финансирования или же закрытием правительства. У конгресса есть время до 14 марта. Министр обороны Пит Хегсет, который, как и Ноэм, будет отвечать за подготовку объекта содержания нелегалов, назвал Гуантанамо «прекрасным местом» для депортированных. Нежелание отправлять преступников-нелегалов в родные страны Трамп объяснил недоверием к их правительствам, которые якобы могут прислать их обратно в США.
С первых дней президентства Трамп начал реализовывать свою миграционную программу, основная деталь которой – максимально оперативное отслеживание и депортация нелегалов, особенно тех, кто совершил преступления. По его приказу на границу с Мексикой прибыли американские военные для ее укрепления. Кроме того, некоторые отловленные нелегалы были доставлены в родные страны. По данным Института миграционной политики США, количество нелегалов достигает 11 млн человек. По данным Fox News, в списках ICE непойманных нелегалов, которым может грозить депортация в свою страну, числятся 1,4 млн человек, среди которых 3518 – граждане России.
О перспективах предложения Трампа можно судить по виду документа, который он подписал, говорит доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин. Эксперт объяснил, что президентский меморандум – запрос на структурирование определенного процесса, включая распределение ответственности, финансирования ответственных ведомств. «Демократы будут пытаться перекрыть финансирование и судиться с Трампом. Но на первом направлении у них мало ресурсов, так как обе палаты конгресса под властью республиканцев. Что касается судов, то правовая база меморандума и многолетняя практика похожих мер в Гуантанамо и принятый недавно закон, ужесточающий миграционные правила, дают Трампу преимущество», – сказал американист. Он считает, что конкретно инициатива по переоборудованию мест содержания нелегалов в Гуантанамо займет немного времени.
Говоря о законе, эксперт имел в виду принятый недавно Закон имени Лейкен Райли, подписанный Трампом 29 января. Он расширяет список нарушений и преступлений, которые могут позволить задержать и депортировать нелегалов. Также в нем описываются условия, при которых чиновники могут подать в суд на других чиновников за препятствование реализации миграционного законодательства. Документ имел двухпартийную поддержку – в палате представителей и сенате за него голосовали не только республиканцы, но и несколько демократов. Агентство NPR со ссылкой на критиков закона сообщает, что документ позволяет ответственным службам депортировать нелегалов, которым лишь предъявлены обвинения, не дожидаясь признания их виновными. Правозащитники из Американского союза защиты гражданских свобод (ALCU) утверждают, что закон позволит арестовывать на неопределенное время даже тех мигрантов, которым были предъявлены обвинения несколько лет назад. При этом в тексте документа не конкретизируются именно эти практики.
В меморандуме Трампа есть и политический символизм, полагает старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. «Упоминая Гуантанамо, Трамп фактически приравнивает нелегалов к террористам, пытаясь этим самым дать себе право на самые жесткие меры», – уточнил эксперт.