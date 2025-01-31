Дональд Трамп хочет отправить 30 000 мигрантов в лагерь

Говоря о законе, эксперт имел в виду принятый недавно Закон имени Лейкен Райли, подписанный Трампом 29 января. Он расширяет список нарушений и преступлений, которые могут позволить задержать и депортировать нелегалов. Также в нем описываются условия, при которых чиновники могут подать в суд на других чиновников за препятствование реализации миграционного законодательства. Документ имел двухпартийную поддержку – в палате представителей и сенате за него голосовали не только республиканцы, но и несколько демократов. Агентство NPR со ссылкой на критиков закона сообщает, что документ позволяет ответственным службам депортировать нелегалов, которым лишь предъявлены обвинения, не дожидаясь признания их виновными. Правозащитники из Американского союза защиты гражданских свобод (ALCU) утверждают, что закон позволит арестовывать на неопределенное время даже тех мигрантов, которым были предъявлены обвинения несколько лет назад. При этом в тексте документа не конкретизируются именно эти практики.