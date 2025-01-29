Дональд Трамп устроит миру звездные войны

Дональд Трамп устроит миру звездные войныПланы милитаризировать космос могут повлечь рост международной напряженности
США хотят создать систему противоракетной обороны (ПРО), которую президент Трамп назвал «Железный купол» по аналогии с широко известной израильской системой с таким же названием. Но в отличие от израильской системы, оптимизированной для перехвата самодельных ракет палестинцев или реактивных снарядов системы «Град», проект должен противодействовать гиперзвуковому оружию. Он предусматривает размещение ракет-перехватчиков в космосе (еще не разработаны), а также ускорение развертывания группировки спутников для слежения за гиперзвуковым оружием и баллистическими ракетами (HBTSS; Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor). Об этом говорится в исполнительном указе президента США Дональда Трампа.
«Президент Рональд Рейган (президент в 1981–1989 гг. – «Ведомости») пытался построить эффективную оборону против ядерных атак, и, хотя эта программа помогла технологическому развитию, она была отменена до достижения поставленных целей», – говорится в документе. Вспоминая о Рейгане, Трамп имел в виду так называемую Стратегическую оборонную инициативу (СОИ; Strategic Defense Initiative). Программу анонсировали в марте 1983 г. Она была направлена на разработку системы ПРО космического базирования.
Тогда СОИ вызвала насмешки в большинстве американских СМИ, а сенатор-демократ Тедди Кеннеди называл ее «безумной схемой» из «Звездных войн», отсылая к одноименной космической саге Джорджа Лукаса.
Трамп уже высказывался о необходимости создания ПРО для защиты всей территории США, но не уточнял возможность космического базирования. На съезде республиканцев 19 июля 2024 г. Трамп заявил, что «Рональд Рейган хотел это много лет назад, но тогда у нас не было технологий. Помните, это называли звездным кораблем, космическим кораблем – чем угодно, чтобы высмеять его [Рейгана] <...> но теперь у нас есть технологии». В октябре 2023 г., на одном из своих ралли, он также сказал, что «Америка заслуживает «Железный купол». Республиканская партия тоже сделала это частью своей официальной программы.
В нынешнем указе Трампа нет данных как о сроках разработки и запуска в эксплуатацию «американского «Железного купола», так и о возможных расходах. Согласно порталу Defense One, для бессмысленного покрытия всей территории США израильскими комплексами с таким названием понадобится 24 700 систем общей стоимостью $2,47 трлн.
После развала СССР в 1991 г. СОИ продолжала существовать. Сторонники пытались аргументировать ее сохранение угрозой со стороны так называемых стран-изгоев. Но программу предложили сократить, многие испытания были неудачными. В 1993–1994 гг. администрация новоизбранного тогда президента США Билла Клинтона (1993–2001 гг.) приняла решение обновить доктрину стратегической обороны США, сконцентрировав ее на наземных системах ПРО, что в итоге и привело к закрытию СОИ. Ответственная за реализацию программы организация претерпела несколько этапов преобразований и в 2002 г. стала основой для созданного тогда Агентства противоракетной обороны.
У США есть мощности для создания масштабной системы ПРО, но она малоперспективна для защиты всей территории страны, говорит старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Игорь Шкробтак. «При массовом пуске ракет в их сторону ни одна система ПРО не справится на 100%. Нынешние слова Трампа больше предмет торга. Хотя есть и элементы возможной милитаризации космоса», – сказал эксперт. Он подчеркнул, что в условиях наличия в космосе спутников и космического мусора теоретическая возможность эффективной работы ПРО космического базирования тоже осложняется.
Прикрыть всю территорию США от современных средств доставки ядерного оружия невозможно, но в части отдельных районов что-то можно придумать, комбинируя огневые и информационные средства различных видов базирования, говорит научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. Он объяснил, что речь не об отражении залпа – условно – всех стратегических ядерных сил России или КНР, а, например, только того, что останется после разоружающего удара. Эксперт не исключил, что, считая рейгановскую СОИ одним из факторов, повлиявших на сговорчивость советских лидеров на переговорах по стратбезопасности во второй половине 1980-х гг., нынешняя американская администрация хочет повторить этот прием. «Но это слишком примитивный взгляд. Думается, пока что нас ждет дальнейший рост напряженности», – резюмировал Стефанович.