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Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на юге Камчатки

Инна Шульгина

В южной части полуострова Камчатский было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,9. Об этом сообщается на сайте регионального филиала Единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки были зафиксированы в 03:35 (06:35 мск) 16 октября в 156 км к юго-западу от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 138 км.

2 октября у берегов Камчатского края произошло землетрясение магнитудой 6,2. Эпицентр находился в 182 км от Петропавловска-Камчатского, а очаг землетрясения был на глубине 73,8 км.

10 октября EFE писало, что не менее 27 человек пострадали из-за мощного землетрясения в Панаме. Жертв и пропавших без вести не зафиксировано. Около 300 человек были эвакуированы из-за повышения уровня моря.

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