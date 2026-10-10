Не менее 27 человек пострадали в Панаме после землетрясения
Не менее 27 человек пострадали из-за мощного землетрясения в Панаме, пишет EFE. По последним данным панамских властей, все пострадавшие получили легкие ранения. Жертв и пропавших без вести не зафиксировано. Около 300 человек были эвакуированы из-за повышения уровня моря, сообщает Национальная система гражданской защиты (SINAPROC).
Эпицентр располагался близ города Тоноси на юго-западе страны. Геологическая служба США оценила магнитуду в 7,7, панамский Институт геонаук – в 7,5. После основного толчка 9 октября продолжаются афтершоки, которых уже более сотни. По данным властей, большая часть страны в той или иной степени ощутила удар стихии.
Наиболее серьезный ущерб зафиксирован в провинциях Лос-Сантос и Кокле. Всего в девяти провинциях повреждены 142 жилых дома, 188 школ, 20 медучреждений, 26 правительственных зданий, 13 церквей, семь отелей, девять мостов и множество участков дорог. В Пенономе обрушилась одна из башен собора Сан-Хуан-Баутиста, а также частично рухнуло здание правительства провинции Кокле. Пять общин остаются отрезанными из-за повреждений мостов и оползней.
В Панама-Сити толчки ощущались особенно сильно из-за большого числа высотных зданий. Улицы города заполнили люди, покинувшие дома в целях безопасности. Власти продолжают оценивать масштабы ущерба и оказывать помощь пострадавшим.
2 октября землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Камчатского края. 30 сентября землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали в округе Китсап на западе штата Вашингтон.