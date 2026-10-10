Не менее 27 человек пострадали в Панаме после землетрясения

Наиболее серьезный ущерб зафиксирован в провинциях Лос-Сантос и Кокле. Всего в девяти провинциях повреждены 142 жилых дома, 188 школ, 20 медучреждений, 26 правительственных зданий, 13 церквей, семь отелей, девять мостов и множество участков дорог. В Пенономе обрушилась одна из башен собора Сан-Хуан-Баутиста, а также частично рухнуло здание правительства провинции Кокле. Пять общин остаются отрезанными из-за повреждений мостов и оползней.