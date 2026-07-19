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Посол Армении рассказал о расширении оборонного сотрудничества с США

Ведомости

Армения углубляет сотрудничество с США в оборонной сфере для диверсификации поставщиков, сообщил порталу Axios посол республики в Вашингтоне Нарек Мкртчян.

«Мы делаем наш суверенитет более устойчивым. Мы пытаемся сделать Армению более независимой», – сказал он.

По словам дипломата, Ереван в рамках политики диверсификации намерен сократить зависимость от одного поставщика. Он отметил, что Армения получает различные технологии из более чем семи стран, в том числе из США. Кроме того, процесс диверсификации происходит в области источников энергии и клиентской базы для искусственного интеллекта.

В мае Армения и США парафировали рамочное соглашение о стратегическом партнерстве в рамках проекта TRIPP («Путь Трампа») и подписали Устав всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран. В аэропорту «Звартноц» глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио также подписали рамочный меморандум о сотрудничестве в сфере добычи, переработки и поставок редкоземельных металлов и критически важных минералов.

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