Посол Армении рассказал о расширении оборонного сотрудничества с США
Армения углубляет сотрудничество с США в оборонной сфере для диверсификации поставщиков, сообщил порталу Axios посол республики в Вашингтоне Нарек Мкртчян.
«Мы делаем наш суверенитет более устойчивым. Мы пытаемся сделать Армению более независимой», – сказал он.
По словам дипломата, Ереван в рамках политики диверсификации намерен сократить зависимость от одного поставщика. Он отметил, что Армения получает различные технологии из более чем семи стран, в том числе из США. Кроме того, процесс диверсификации происходит в области источников энергии и клиентской базы для искусственного интеллекта.
В мае Армения и США парафировали рамочное соглашение о стратегическом партнерстве в рамках проекта TRIPP («Путь Трампа») и подписали Устав всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран. В аэропорту «Звартноц» глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио также подписали рамочный меморандум о сотрудничестве в сфере добычи, переработки и поставок редкоземельных металлов и критически важных минералов.