Посол Армении рассказал о расширении оборонного сотрудничества с США

По словам дипломата, Ереван в рамках политики диверсификации намерен сократить зависимость от одного поставщика. Он отметил, что Армения получает различные технологии из более чем семи стран, в том числе из США. Кроме того, процесс диверсификации происходит в области источников энергии и клиентской базы для искусственного интеллекта.