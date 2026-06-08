США и Россия могли бы сотрудничать в космосе и строительстве ЦОДов

США и Россия могли бы сотрудничать в космосе и строительстве ЦОДовНо это очень отдаленная перспектива
Российский и американский бизнес могут сотрудничать в космической сфере и по вопросам развития инфраструктуры центров обработки данных (ЦОД). Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Ведомостям» рассказал глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи. «Самый логичный партнер для США [в космической сфере] – это Россия <...> Что надо для ЦОДов – дешевое электричество, хороший климат, – в России это есть», – подчеркнул он. Эйджи допустил возможность развития двустороннего сотрудничества, в том числе и бизнес-сотрудничества, на этих и других направлениях как следствие переговорного процесса между Россией и США.
В качестве основной причины обратить внимание на космос он назвал относительную неподверженность взаимодействия двух стран в проекте Международной космической станции (МКС) санкциям США. Заинтересованность в двусторонних проектах в сфере ЦОДов он обосновал наличием у России основных ресурсов для этого.
МКС начнет постепенно закрываться с 2028 г., других предложений по сотрудничеству в космосе со стороны США сейчас нет. «Ведомости» направили запрос в «Роскосмос» о перспективах дальнейшего сотрудничества в космической сфере.
Поле для партнерства, особенно коммерческого, в космосе резко сужено санкциями и экспортным контролем со стороны США, говорит старший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения Петр Пунченко. Но космос остается одной из немногих сфер, где даже в периоды жесткого политического кризиса стороны вынуждены разговаривать профессионально. «Орбитальная инфраструктура не терпит дипломатических пауз. Если на станции возникает техническая проблема, ее нельзя отложить до улучшения международной обстановки. В этом смысле МКС до сих пор выполняет роль одного из последних механизмов российско-американского космического диалога», – отметил он.
Что касается конкретно коммерческого взаимодействия в космической сфере, то это в разы сложнее, потому что современная космическая экономика тесно связана с технологиями двойного назначения. Спутниковая связь, дистанционное зондирование Земли, навигация, обработка данных, орбитальные сервисы – все это одновременно и рынок, и элемент стратегической инфраструктуры.
В ходе одной из сессий на ПМЭФе другой американец – заместитель председателя KingsRock Advisors Роберт Форесман конкретизировал направление сотрудничества в космосе, назвав космическую торговлю (space commerce). Речь идет о коммерциализации всей цепочки космической деятельности: запуски, производство спутников, страхование, наземная инфраструктура, продажа спутниковых данных, связь, навигационные сервисы, съемка Земли, аналитика на основе космических данных, обслуживание аппаратов на орбите, говорит Пунченко. По словам эксперта, для России это было бы очень выгодно, но сейчас такое сотрудничество возможно только в очень узких нишах и при наличии специальных политических решений. По его мнению, в нынешних условиях наиболее вероятно сохранение минимального профессионального канала по МКС, безопасности полетов, предотвращению инцидентов на орбите и, возможно, обмену отдельными научными данными.
«Коммерческие проекты могут появиться только после снижения санкционного давления и восстановления доверия хотя бы на техническом уровне. Пока же американский частный космос встроен в стратегическую политику США, а российский космос все больше переориентируется на внутренние задачи, БРИКС, Китай, Индию, страны Глобального Юга и партнеров, для которых космос становится инструментом технологического суверенитета», – заявил Пунченко.
В отличие от космоса стороны не имеют широкого опыта взаимодействия друг с другом в сфере ЦОДов. Хотя можно найти единичные примеры инвестиций американских компаний в сооружение такой инфраструктуры на территории России. Например, в сентябре 2017 г. американский Goldman Sachs подписал договор конвертируемого займа с оператором сети коммерческих дата-центров IXcellerate, работающим в России.
Американские компании, занимающиеся ЦОДами, вряд ли видят серьезные перспективы развития своего бизнеса в России, говорит президент Ассоциации участников отрасли ЦОД Игорь Дорофеев. По его словам, проекты, в рамках которых американцы будут строить свои дата-центры в России, являются утопией. «Никто чувствительные данные за границу не отдаст, тем более что ЦОДы тяготеют к центрам потребления, а от России до Америки далеко и прямых каналов связи нет. Так что это надуманная история», – подчеркнул он.
В вопросах сотрудничества по линии ЦОДов важно разделить экономическую логику и политическую реализуемость, говорит генеральный директор АНО «Колаборатория» Анна Сытник. С экономической точки зрения Россия действительно может предложить то, что становится дефицитным в новой ИИ-экономике: дешевую энергию, территорию, инженерную базу и ресурсную основу в виде редкоземельных и критических металлов. Но на практике эта возможность пока заблокирована, отметила Сытник, а любые проекты с Россией для американских компаний автоматически попадают в зону санкционных и других рисков.