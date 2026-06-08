США и Россия могли бы сотрудничать в космосе и строительстве ЦОДов

В ходе одной из сессий на ПМЭФе другой американец – заместитель председателя KingsRock Advisors Роберт Форесман конкретизировал направление сотрудничества в космосе, назвав космическую торговлю (space commerce). Речь идет о коммерциализации всей цепочки космической деятельности: запуски, производство спутников, страхование, наземная инфраструктура, продажа спутниковых данных, связь, навигационные сервисы, съемка Земли, аналитика на основе космических данных, обслуживание аппаратов на орбите, говорит Пунченко. По словам эксперта, для России это было бы очень выгодно, но сейчас такое сотрудничество возможно только в очень узких нишах и при наличии специальных политических решений. По его мнению, в нынешних условиях наиболее вероятно сохранение минимального профессионального канала по МКС, безопасности полетов, предотвращению инцидентов на орбите и, возможно, обмену отдельными научными данными.