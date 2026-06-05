Как американцы присутствовали на ПМЭФе и о чем они говорили

Казалось, что Куку остается только поддержать сложившуюся в ходе мероприятия риторику. Он попытался. Показал презентацию, в которой перечислил свои проекты, показал свой загородный дом, шуточно назвав его дачей. Но он воздержался от конкретных предложений и инициатив по укреплению культурных связей России и США. И, с одной стороны, он не был обязан их предлагать: диалог между странами только начинает процесс стабилизации. Но с другой – приезд Кука вне зависимости от его безусловного обширного послужного списка является больше дружеским жестом, нежели реальным прогрессом переговорного трека, начавшегося в феврале 2025 г. Завершая сессию, Кук сказал, что всё возможно, но после того, как «будет мир». Иначе говоря, он косвенно подтвердил сложность развития двустороннего диалога Москвы и Вашингтон без урегулирования украинского конфликта.