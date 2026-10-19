Сергей Черногаев: «Работникам выгодно объединяться»

Российский рынок труда переживает масштабные изменения, которые требуют пересмотра привычных подходов к регулированию занятости и социальной защиты. Среди основных вызовов – распространение новых форм трудоустройства, кадровый дефицит, ускоренное внедрение искусственного интеллекта и изменения миграционной политики. Ключевая задача в условиях этой структурной перестройки – сделать так, чтобы работники были обеспечены справедливой оплатой, достойными и безопасными условиями труда. В интервью «Ведомостям» председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев рассказал о контроле за соблюдением трудовых прав работников, отношении ФНПР к аутстаффингу и грядущему оргнабору иностранной рабочей силы.

– Довольно значительный вектор работы государства последних лет – борьба с теневой занятостью. Например, уже несколько лет действуют межведомственные комиссии по ее выявлению. В июле у вас с Рострудом состоялось мероприятие, где вы договорились о сотрудничестве по этому вопросу. Какие инициативы с этого времени были разработаны и что планируется делать дальше?