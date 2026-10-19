Утренний звон по рынку акций 19 октября

Это уже вторая выплата в 2026 году. Ранее по итогам I квартала компания заплатила 53 руб. на акцию (включая специальный дивиденд 23,7 руб.). Важно, что по итогам всего 2025 года дивиденды не выплачивались, так как вся доступная прибыль была распределена после выплаты специального дивиденда за 9 месяцев 2025 года (104 руб. на акцию).