Утренний звон по рынку акций 19 октября

Утренний звон по рынку акций 19 октябряБиржа почувствовала вкус настоящего роста
В понедельник торги на российском рынке акций начались уверенным повышением. По состоянию на 09:15 мск индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,79% и составил 2445,20. Индекс РТС вырос на 0,79% и составил 921,24.
Базовый сценарий на сегодня – позитивное открытие с последующей консолидацией вблизи новых максимумов.
Все выше и выше
Рынок акций завершил торговую неделю уверенным ростом, отыграв двухдневную коррекцию. Индекс Мосбиржи прибавил 1,65%, закрывшись на отметке 2426,09 пункта, а индекс РТС вырос на 1,82%, достигнув 914 пунктов. Индекс Мосбиржи не только вернулся выше 2400 пунктов, но и закрылся вблизи дневных максимумов, продемонстрировав готовность к дальнейшему росту.
Основной импульс рынку дали заявления президента США Дональда Трампа относительно ситуации вокруг украинского конфликта. Рынок воспринял эти сигналы как признак возможного смягчения санкционной риторики США и изменения подхода Вашингтона к урегулированию.
Примечательно, что рынок рос на фоне снижения мировых цен на энергоносители, происходившего днем в пятницу. К 17:30 мск стоимость Brent опустилась ниже $106 за баррель, что сдерживало покупки в нефтяном секторе. При этом поддержку индексу оказал рост цен на золото, который подтолкнул вверх акции золотодобытчиков. Одним из лидеров роста в итоге стал «Полюс».
Среди относительно ликвидных бумаг лидерами роста стали
В аутсайдерах оказались ВИ.ру – 79,02 руб. (-2,91%) и «Совкомфлот» – 87,82 руб. (-0,41%).
«Циан» продемонстрировал дивидендную дисциплину
Решение совета директоров «Циана» о выплате дивидендов в размере 33 руб. на акцию по итогам девяти месяцев 2026 года большинство аналитиков оценили как умеренно позитивное.
Оно полностью укладывается в рамки дивидендной политики компании, однако оказалось ниже ожиданий рынка, что привело к снижению котировок. Это классическая ситуация «продажи на новостях»: рынок закладывал в цену более высокий размер выплаты, и его разочарование привело к краткосрочной коррекции.
Это уже вторая выплата в 2026 году. Ранее по итогам I квартала компания заплатила 53 руб. на акцию (включая специальный дивиденд 23,7 руб.). Важно, что по итогам всего 2025 года дивиденды не выплачивались, так как вся доступная прибыль была распределена после выплаты специального дивиденда за 9 месяцев 2025 года (104 руб. на акцию).
Решение о дивидендах является сбалансированным и дисциплинированным, полагают эксперты. Оно демонстрирует приверженность компании своей дивидендной политике и способность генерировать прибыль, достаточную для регулярных выплат.
Ключевым вопросом остается устойчивость дивидендных выплат в будущем: сможет ли компания поддерживать такой же высокий уровень при возможном замедлении роста и сокращающейся денежной подушке.
Отчет X5: рост по всем фронтам
X5 представила сильные операционные результаты за III квартал, которые превзошли ожидания аналитиков по темпам роста выручки. Рынок ожидал ускорения роста этого показателя до 12,2–12,5% г/г, тогда как фактический рост составил 13%. Это заметное увеличение по сравнению с 9,9% во II квартале.
Среди главных драйверов роста – ускорение LFL-продаж до 7,4% на фоне роста трафика во всех сетях, что говорит о повышении привлекательности форматов для покупателей.
Сыграла свою роль и активная экспансия, особенно в сегменте дискаунтеров «Чижик». Увеличились темпы роста цифровых и рекламных бизнесов, которые становятся значимым фактором общей выручки.
X5 в III квартале не только ускорила рост, но и подтвердила эффективность своей мультиформатной стратегии, отмечают аналитики. «Пятерочка» остается надежным фундаментом, «Чижик» демонстрирует взрывной рост, а цифровые сервисы успешно монетизируются. Позитивным сигналом является рост LFL-трафика – покупатели возвращаются в магазины, несмотря на замедление рынка продовольствия.
Результаты создают прочную основу для ожиданий сильных финансовых показателей и возможного объявления промежуточных дивидендов за девять месяцев, говорят эксперты. Это уже становится фактором поддержки для акций компании.
Что день грядущий нам готовит
«Рынок официально вошел в бычью фазу!» – провозглашают оптимисты. Индекс растет четвертую неделю подряд, откаты носят ограниченный характер, а локальные максимумы повышаются. По мнению некоторых аналитиков, базовый сценарий роста на месяц уже реализован, и достигнутая зона 2380-2400 пунктов теперь выступает сильной опорой.
Геополитический позитив остается главным драйвером для роста. При этом Brent торгуется около $108 за баррель, удерживаясь вблизи пиков с середины сентября на фоне напряженности на Ближнем Востоке.
Однако зона 2450-2500 пунктов является серьезной технической преградой для дальнейшего подъема. Как отмечают некоторые менее восторженно настроенные эксперты, для ее пробоя может потребоваться новый мощный катализатор, иначе высока вероятность фиксации прибыли.
Ставка ЦБ – главный фактор неопределенности. До пятницы регулятор воздержится от комментариев, что создает в этой области информационный вакуум и может способствовать консолидации рынка. Да и цены на нефть после роста до $110 за баррель могут скорректироваться и утянуть за собой российских тяжеловесов.