X5 отчиталась о росте выручки на 13% за III квартал
Выручка торговых сетей, цифровых и прочих бизнесов Х5 в III квартале составила 1,31 трлн руб., что на 13% больше год к году. За девять месяцев показатель вырос до 3,79 трлн руб. – на 11%. Предварительные финансовые результаты опубликованы на сайте компании.
Чистая розничная выручка в III квартале составила 1,29 трлн руб. (+12,5% год к году), за девять месяцев – 3,73 трлн руб. (+11,1%). Розничная выручка отдельно сети магазинов «Пятерочка» выросла на 10,7% за III квартал – до 1,01 трлн руб., за девять месяцев – на 9,4%, до 2,92 трлн руб. У «Перекрестка» и «Чижика» показатель составил 132,46 млрд руб. (+8%) и 139,59 млрд руб. (+34,5%) соответственно за квартал и 413,31 млрд руб. (+7,1%) и 391,2 млрд руб. (+31,4%) соответственно за три квартала.
Средний чек по сети вырос на 4,9% до 593,8 руб. За девять месяцев он составил 611,8 руб. (+5%). Торговая площадь с начала года выросла на 3%, а количество магазинов – на 4%. На 30 сентября под управлением X5 находились 30 981 магазин, из которых 26 192 – «Пятерочки»,1007 «Перекрестков», 3782 «Чижика», а также 8768 точек, подключенных к программе франчайзинга под брендом «Около».
Чистая прибыль X5 по МСФО по итогам первого полугодия 2026 г. сократилась на 39,3% год к году до 25,7 млрд руб., а во II квартале – на 37% до 16,4 млрд руб. При этом выручка компании за шесть месяцев увеличилась на 10,5% до 2,48 трлн руб., но темпы роста этого показателя снизились более чем вдвое: годом ранее он прибавил 21,2%. Во II квартале динамика замедлилась с 21,6 до 9,9%.
По данным Infoline, рентабельность по чистой прибыли крупнейших FMCG-ритейлеров в 2025 г. составила 1,7% (причем это исторический минимум), а в этом году она может снизиться еще на 0,2 п. п. до 1,5%. Для X5 дополнительным фактором давления на прибыльность стали дивидендные выплаты, продолжает Бурмистров. Из-за них сократился объем средств на депозитах, которые в первом полугодии 2025 г. приносили ритейлеру дополнительный процентный доход.