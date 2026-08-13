Чистая прибыль X5 упала почти на 40%

Чистая прибыль X5 по МСФО по итогам первого полугодия 2026 г. сократилась на 39,3% год к году до 25,7 млрд руб., а во II квартале – на 37% до 16,4 млрд руб., следует из отчетности ритейлера. При этом выручка компании за шесть месяцев увеличилась на 10,5% до 2,48 трлн руб., но темпы роста этого показателя снизились более чем вдвое: годом ранее он прибавил 21,2%. Во II квартале динамика замедлилась с 21,6 до 9,9%.