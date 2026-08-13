Чистая прибыль X5 упала почти на 40%Это результат увеличения финансовых расходов и замедления продаж
Чистая прибыль X5 по МСФО по итогам первого полугодия 2026 г. сократилась на 39,3% год к году до 25,7 млрд руб., а во II квартале – на 37% до 16,4 млрд руб., следует из отчетности ритейлера. При этом выручка компании за шесть месяцев увеличилась на 10,5% до 2,48 трлн руб., но темпы роста этого показателя снизились более чем вдвое: годом ранее он прибавил 21,2%. Во II квартале динамика замедлилась с 21,6 до 9,9%.
Слабее росли и продажи в сопоставимых магазинах (LFL). В апреле – июне они прибавили 4,2% против 13,9% годом ранее. Темпы роста среднего чека также снизились с 12,2 до 3%, тогда как трафик вырос на 1,2% против 1,5% годом ранее. При этом последний увеличился во всех трех основных сетях X5:
в «Пятерочке» – на 1,1%,
в «Перекрестке» – на 1,6%,
в «Чижике» – на 2%.
Самую активную динамику по развитию, судя по отчетности, показал «Чижик». На конец июня этот ритейлер насчитывал 3596 магазинов – на 920, или 34,4%, больше, чем было год назад. Темпы увеличения выручки этой сети, однако, тоже заметно снизились: во II квартале она прибавила 29,8% до 134,8 млрд руб., против 82,9% годом ранее.
В X5 снижение чистой прибыли связывают с ростом чистых финансовых расходов из-за меньших доходов по краткосрочным вложениям и депозитам. Сокращение темпов увеличения выручки ритейлер объясняет падением продовольственной инфляции. При этом бизнес сохраняет устойчивость в условиях сберегательной модели поведения граждан, говорит представитель компании.
Усиление давления на маржинальность продовольственного ритейла в 2026 г. связано с сочетанием замедления продовольственной инфляции и опережающего роста расходов на аренду, заработную плату, услуги подрядчиков и логистику, добавляет гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Одновременно ценовая конкуренция и переход покупателей к рациональной модели потребления не позволяют сетям, по его словам, пропорционально повышать цены. Поэтому им приходится жертвовать маржинальностью для удержания клиентов, объясняет эксперт.
По данным Infoline, рентабельность по чистой прибыли крупнейших FMCG-ритейлеров в 2025 г. составила 1,7% (причем это исторический минимум), а в этом году она может снизиться еще на 0,2 п. п. до 1,5%. Для X5 дополнительным фактором давления на прибыльность стали дивидендные выплаты, продолжает Бурмистров. Из-за них сократился объем средств на депозитах, которые в первом полугодии 2025 г. приносили ритейлеру дополнительный процентный доход.
Результаты X5 в целом соответствуют ожиданиям рынка, говорит старший аналитик инвестбанка «Синара» Константин Белов. По его словам, рентабельность по EBITDA несколько улучшилась по сравнению с предыдущим кварталом. В то же время высокие расходы на персонал «вызывают озабоченность». Во II квартале они выросли на 15,2% год к году до 113,7 млрд руб., а их доля в выручке – с 8,4 до 8,8%.
По словам Белова, текущий прогноз руководства X5 предполагает некоторое ускорение роста выручки и улучшение рентабельности во втором полугодии. В самой компании заявляют, что продолжают придерживаться «долгосрочных стратегических планов», но указывают и на большое число «внешних неопределенных факторов», способных повлиять на бизнес.