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X5 приостановит продажу продукции Великолукского мясокомбината

Ведомости

В компании Х5, управляющей торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», временно заблокируют продажи продукции Великолукского мясокомбината до получения результатов лабораторных исследований. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ритейлера.

При этом в X5 подчеркнули, что не получали от Роспотребнадзора официальных уведомлений в отношении продукции производителя.

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Бизнес / Торговля и услуги

До этого Telegram-канал Shot Проверка сообщил, что Роспотребнадзор якобы обнаружил микробную трансглютаминазу в продукции Великолукского мясокомбината. По информации канала, речь идет о сосисках «Молочные ГОСТ», а также свиных и говяжьих сардельках. Проверки проводились в Тамбове, Перми и Свердловской области. В публикации отмечалось, что эта добавка запрещена на территории ЕАЭС и может негативно влиять на здоровье.

«Мы отправим продукцию на лабораторные исследования, до получения результатов продажи товара будут временно заблокированы», – сообщили в компании.

29 июня X5 также объявила о прекращении закупок продукции Kinder и Raffaello из-за повышения отпускных цен. В компании заявили, что имеющихся запасов хватит более чем на месяц, а предложенные поставщиком коммерческие условия не позволяют сохранять доступные цены для покупателей. По оценке ритейлера, уровень прибыли, заложенный производителем в отпускную стоимость продукции, существенно превышает рентабельность торговой сети.

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