X5 приостановит продажу продукции Великолукского мясокомбината

До этого Telegram-канал Shot Проверка сообщил, что Роспотребнадзор якобы обнаружил микробную трансглютаминазу в продукции Великолукского мясокомбината. По информации канала, речь идет о сосисках «Молочные ГОСТ», а также свиных и говяжьих сардельках. Проверки проводились в Тамбове, Перми и Свердловской области. В публикации отмечалось, что эта добавка запрещена на территории ЕАЭС и может негативно влиять на здоровье.