X5 расширила сеть поставщиков готовой еды до 400 компаний

Рынок готовой еды активно растет в России. Продажи этого сегмента в натуральном выражении выросли на 55,6%. При этом продажи продовольственных товаров в целом увеличились на 11,4%, следует из анализа изменений в продуктовой корзине россиян в I квартале 2026 г. по сравнению с тем же периодом 2023 г.