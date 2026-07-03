X5 расширила сеть поставщиков готовой еды до 400 компаний
Х5 («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») начала сотрудничество с 13 новыми российскими производителями готовой еды, и число партнеров в этой категории превысило 400 компаний. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель группы.
География поставок расширилась за счет поставщиков с Дальнего Востока, юга России и из Перми. Ассортимент готовой еды пополнился мясными блюдами-гриль и кавказской кухней. Также запущена ЗОЖ-линейка, появились сложносоставные протеиновые и комплексные завтраки. Среди бельгийских вафель появились картофельные, овощные, фруктовые и шоколадные изделия.
В Х5 рассказали, что одна из составляющих системы качества группы – внутренняя маркировка Data Matrix, которая обеспечивает полную цифровую прослеживаемость продукта от сырья до полки и не допускает просрочки товаров. Технологию внедряют всем поставщикам готовой еды.
Кроме того, ритейлер выстраивает новые логистические цепочки. Так, Х5 внедрила масштабирование через 3PL-логистику. Компания первой среди российских ритейлеров предложила партнерам присоединиться к своим стандартам качества и пищевой безопасности, приняв специальную оговорку, которая включена в договор поставки.
В 2025 г. X5 запустила продажи готовой порционной еды, замороженной шоковым методом. В октябре 2025 г. ритейлер зарегистрировал домен для пилотного проекта доставки готовых рационов по подписке «Умные рационы». В июне 2026 г. X5 первой среди российских ритейлеров предложила поставщикам присоединиться к своим стандартам качества и пищевой безопасности.
Рынок готовой еды активно растет в России. Продажи этого сегмента в натуральном выражении выросли на 55,6%. При этом продажи продовольственных товаров в целом увеличились на 11,4%, следует из анализа изменений в продуктовой корзине россиян в I квартале 2026 г. по сравнению с тем же периодом 2023 г.