Продажи готовой еды в России выросли на 55,6% в натуральном выражении
Продажи готовой еды на рынке в натуральном выражении выросли на 55,6%. При этом продажи продовольственных товаров в целом увеличились на 11,4%, следует из анализа изменений в продуктовой корзине россиян в I квартале 2026 г. по сравнению с тем же периодом 2023 г., проведенного X5 и информационно-аналитической компанией Ntech.
По результатам исследования, готовую еду регулярно покупают более 22 млн россиян. Она входит в каждый 20-й чек в онлайн- и офлайн-продажах «Пятерочки» и «Перекрестка». Основная масса покупателей этой категории, по данным X5, – люди от 30 до 55 лет, на них приходится 56% продаж. Доля женщин среди потребителей готовой еды составляет 60%.
Кроме того, спрос на готовый кофе на рынке за три года вырос в семь раз, а на выпечку – на 29,1%. Спрос на готовую пиццу вырос впятеро. Продажи сэндвичей увеличились на 117%, молочных коктейлей – на 97%, растительных напитков – на 83%, готовых котлет – на 76%. Что касается других категорий продуктов, требующих минимальных усилий для приготовления, позитивную динамику показали фарш из мяса и птицы (на 23% и 43% соответственно), филе птицы (24%), рыбное филе и стейки (59% и 20%).
25 марта «Ведомости» писали со ссылкой на материалы NTech, что продажи готовой еды по итогам 2025 г. в натуральном выражении увеличились к предыдущему году на 12% до 1,31 млн т. Темпы развития данного сегмента снизились почти в два раза. В 2024 г. его рост в штуках составил 20%. В деньгах же общий объем реализации такой продукции достиг 669 млрд руб., что на 27% больше, чем в позапрошлом году.