Продажи готовой еды в России выросли на 55,6% в натуральном выражении

Кроме того, спрос на готовый кофе на рынке за три года вырос в семь раз, а на выпечку – на 29,1%. Спрос на готовую пиццу вырос впятеро. Продажи сэндвичей увеличились на 117%, молочных коктейлей – на 97%, растительных напитков – на 83%, готовых котлет – на 76%. Что касается других категорий продуктов, требующих минимальных усилий для приготовления, позитивную динамику показали фарш из мяса и птицы (на 23% и 43% соответственно), филе птицы (24%), рыбное филе и стейки (59% и 20%).