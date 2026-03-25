Темпы роста рынка готовой еды упали почти в два раза

Темпы роста рынка готовой еды упали почти в два разаЭто связано в том числе с нехваткой мощностей для производства такой продукции
Продажи готовой еды по итогам 2025 г. в натуральном выражении увеличились к предыдущему году на 12% до 1,31 млн т, говорится в материалах исследовательской компании NTech. Из них следует, что темпы развития данного сегмента снизились почти в два раза. В 2024 г. его рост в штуках составил 20%. В деньгах же общий объем реализации такой продукции достиг 669 млрд руб., что на 27% превышает итоги позапрошлого года, тогда же этот показатель прибавил 33%.
О замедлении развития рынка готовой еды говорят и другие опрошенные «Ведомостями» эксперты. К примеру, в Infoline уверяют, что за это же время темпы роста сегмента в рублях просели на 10,5 п. п. до 18,5%. Аналитики этой компании относят к данной категории также выпечку собственных пекарен и кофе, но не учитывают замороженную продукцию. Емкость всего рынка, по ее оценкам, по итогам 2025 г. составила 1,12 трлн руб. с учетом НДС. Динамику в натуральном выражении в Infoline не предоставили.