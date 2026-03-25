Темпы роста рынка готовой еды упали почти в два раза

Продажи готовой еды по итогам 2025 г. в натуральном выражении увеличились к предыдущему году на 12% до 1,31 млн т, говорится в материалах исследовательской компании NTech. Из них следует, что темпы развития данного сегмента снизились почти в два раза. В 2024 г. его рост в штуках составил 20%. В деньгах же общий объем реализации такой продукции достиг 669 млрд руб., что на 27% превышает итоги позапрошлого года, тогда же этот показатель прибавил 33%.