Х5 прекратила закупки Kinder и Raffaello из-за роста отпускных цен

В Х5 уточнили, что имеющихся запасов продукции хватит более чем на месяц. В компании пояснили, что предложенные производителем коммерческие условия не позволяют сохранять доступные цены для покупателей. По оценке ретейлера, заложенная в отпускную стоимость прибыль производителя значительно превышает рентабельность самой торговой сети.