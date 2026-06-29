Х5 прекратила закупки Kinder и Raffaello из-за роста отпускных цен
Компания Х5, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», приостановила поставки продукции «Ферреро Руссия», выпускаемой под брендами Ferrero Rocher, Bueno, Raffaello, Kinder и другими. Причиной стало, по данным компании, необоснованное повышение отпускных цен, сообщили ТАСС в пресс-службе ритейлера.
В Х5 уточнили, что имеющихся запасов продукции хватит более чем на месяц. В компании пояснили, что предложенные производителем коммерческие условия не позволяют сохранять доступные цены для покупателей. По оценке ретейлера, заложенная в отпускную стоимость прибыль производителя значительно превышает рентабельность самой торговой сети.
«Мы считаем такой дисбаланс необоснованным и не намерены субсидировать его за свой счет или перекладывать на потребителей, которые стали рациональнее подходить к покупкам», – заявили в Х5.
В компании добавили, что неоднократно предлагали поставщику варианты урегулирования ситуации, однако договориться о пересмотре условий не удалось. При этом Х5 заявила о готовности возобновить сотрудничество, если коммерческие условия будут пересмотрены.
В апреле ФАС направила запросы производителям упаковочных материалов после обращения Национального союза мясопереработчиков о резком росте цен. По данным заявителей, более 30 поставщиков почти одновременно уведомили клиентов о повышении отпускных цен до 35%, используя схожие формулировки.