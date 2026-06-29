Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
SIBN437,65+0,17%CNY Бирж.11,507+0,16%IMOEX2 269,08-0,72%RTSI927,58-0,72%RGBI113,24+0,15%RGBITR753,29+0,24%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Х5 прекратила закупки Kinder и Raffaello из-за роста отпускных цен

Ведомости

Компания Х5, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», приостановила поставки продукции «Ферреро Руссия», выпускаемой под брендами Ferrero Rocher, Bueno, Raffaello, Kinder и другими. Причиной стало, по данным компании, необоснованное повышение отпускных цен, сообщили ТАСС в пресс-службе ритейлера.

В Х5 уточнили, что имеющихся запасов продукции хватит более чем на месяц. В компании пояснили, что предложенные производителем коммерческие условия не позволяют сохранять доступные цены для покупателей. По оценке ретейлера, заложенная в отпускную стоимость прибыль производителя значительно превышает рентабельность самой торговой сети.

Аналитики фиксируют отставание «Магнита» от X5 из-за тестирования новых форматов

Инвестиции / Эмитенты

«Мы считаем такой дисбаланс необоснованным и не намерены субсидировать его за свой счет или перекладывать на потребителей, которые стали рациональнее подходить к покупкам», – заявили в Х5.

В компании добавили, что неоднократно предлагали поставщику варианты урегулирования ситуации, однако договориться о пересмотре условий не удалось. При этом Х5 заявила о готовности возобновить сотрудничество, если коммерческие условия будут пересмотрены.

В апреле ФАС направила запросы производителям упаковочных материалов после обращения Национального союза мясопереработчиков о резком росте цен. По данным заявителей, более 30 поставщиков почти одновременно уведомили клиентов о повышении отпускных цен до 35%, используя схожие формулировки.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте