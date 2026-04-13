ФАС проверит рост цен на упаковку после жалоб производителей мяса

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы производителям упаковочных материалов на фоне сообщений о резком росте цен. Об этом сообщили в ведомстве.

Поводом стало обращение Национального союза мясопереработчиков. По данным заявителей, более 30 поставщиков почти одновременно уведомили клиентов о повышении отпускных цен до 35%, используя схожие формулировки.

В связи с этим ФАС проверит компании на предмет возможных согласованных действий. Производителям поручено предоставить информацию о причинах роста оптово-отпускных цен по всем видам продукции с 1 января 2026 г.

В случае выявления нарушений служба намерена применить меры антимонопольного реагирования.

10 апреля также сообщалось, что ФАС также направила запросы крупнейшим производителям шин. Ведомство запросило данные об экспорте, объемах производства и поставок для оценки уровня конкуренции на рынке.

