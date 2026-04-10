ФАС оценит уровень конкуренции на российском рынке шин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы крупнейшим производителям шин, чтобы оценить уровень конкуренции на рынке.
Запросы направлены производителям шин для легковых, грузовых и легкогрузовых автомобилей, сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники, специального транспорта, и компаниям, которые выпускают авиационные шины и шины для мотоциклов. Они должны предоставить ведомству данные об экспорте, объемах производства и поставок продукции за прошлый год.
На основе полученной информации служба намерена выявить сферы, в которых необходимы меры антимонопольного регулирования.
9 апреля «Известия» со ссылкой на письмо заместителя главы Минпромторга Михаила Юрина в Минприроды и Росстандарт писали, что министерство направило в профильные ведомства предложение запретить использование резины с высоким содержанием полициклических ароматических углеводородов.
В Минпромторге заявили, что за счет ужесточения требований произойдет постепенное вытеснение продукции, не соответствующей экологическим и техническим нормам ЕАЭС. Это создаст дополнительные конкурентные преимущества для производителей России, стран ЕАЭС и крупнейших мировых шинных брендов, которые придерживаются высоких стандартов безопасности и экологичности. Инициатива согласована с Минприроды, Росстандартом и Минэкономразвития.