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Главная / Политика /

Турция решила и впредь не пропускать военные корабли через Босфор и Дарданеллы

Инна Шульгина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Турция не планирует открывать проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей на фоне обострения ситуации в Черном море. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в кабмине республики.

По словам собеседника агентства, Анкара твердо придерживается своей позиции, чтобы не допустить дальнейшей эскалации. Источник отметил, что решение основано на необходимости сохранять правовой режим проливов и обеспечивать региональную стабильность. Конвенция Монтре остается ключевым механизмом регулирования прохода военных кораблей, и Турция продолжит выполнять ее обязательства.

9 сентября МИД РФ сообщил, что Москва поделилась с Анкарой оценками действий Киева в Черном море.

8 августа Турция предложила России и Украине создать специальный механизм для предотвращения атак на торговые суда в Черном море. В тот же день Анкара ввела ограничения на проход коммерческих судов через Дарданеллы в направлении Черного моря на фоне участившихся атак беспилотников на торговые суда.

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