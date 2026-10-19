Турция решила и впредь не пропускать военные корабли через Босфор и Дарданеллы
Турция не планирует открывать проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей на фоне обострения ситуации в Черном море. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в кабмине республики.
По словам собеседника агентства, Анкара твердо придерживается своей позиции, чтобы не допустить дальнейшей эскалации. Источник отметил, что решение основано на необходимости сохранять правовой режим проливов и обеспечивать региональную стабильность. Конвенция Монтре остается ключевым механизмом регулирования прохода военных кораблей, и Турция продолжит выполнять ее обязательства.
9 сентября МИД РФ сообщил, что Москва поделилась с Анкарой оценками действий Киева в Черном море.
8 августа Турция предложила России и Украине создать специальный механизм для предотвращения атак на торговые суда в Черном море. В тот же день Анкара ввела ограничения на проход коммерческих судов через Дарданеллы в направлении Черного моря на фоне участившихся атак беспилотников на торговые суда.