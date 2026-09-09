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Главная / Политика /

РФ сообщила Турции об угрожающих судоходству действиях Украины в Черном море

Татьяна Мозолевская
Сергей Мальгавко / ТАСС
Сергей Мальгавко / ТАСС

Россия поделилась с Турцией оценками действий Киева в Черном море, сообщило Министерство иностранных дел РФ по итогам российско-турецких межмидовских консультаций, прошедших 8–9 сентября в Москве.

В рамках консультаций заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин принял директора департамента Восточной Европы и Закавказья МИД Турции Мехмета Самсара. Турецкий дипломат также провел консультации с руководством Третьего и Четвертого департаментов стран СНГ российского МИДа.

«Отдельно до партнеров были доведены принципиальные подходы Москвы к урегулированию украинского кризиса посредством устранения его первопричин, а также российские оценки деструктивных действий киевского режима в акватории Черного моря, ставящих под угрозу безопасность судоходства, в том числе для турецкой стороны», – говорится в сообщении МИД РФ.

В ходе консультаций стороны также обсудили ситуацию на Южном Кавказе и взаимодействие в Центральной Азии.

Турция хочет остановить войну в Черном море

Политика / Международные новости

Москва и Анкара заявили о недопустимости внешних инициатив, которые могли бы создавать новые разделительные линии в Центральной Азии и на Южном Кавказе. Стороны также подчеркнули заинтересованность в продолжении работы платформы регионального сотрудничества «3+3», в которую входят Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Иран и Турция.

8 августа Турция предложила России и Украине создать специальный механизм для предотвращения атак на торговые суда в Черном море. В тот же день Турция ввела ограничения на проход коммерческих судов через Дарданеллы в направлении Черного моря на фоне участившихся атак беспилотников на торговые суда. 

29 августа Турция вызвала посла Украины в Анкаре Наримана Джелялова в министерство иностранных дел после атак на судна в Черном море. В ходе встречи турецкая сторона выразила свое жесткую позицию по поводу инцидентов и предупредила украинского посла о необходимости обеспечения безопасности жизни, имущества, судоходства и окружающей среды в акватории Черного моря.

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