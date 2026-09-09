РФ сообщила Турции об угрожающих судоходству действиях Украины в Черном море

8 августа Турция предложила России и Украине создать специальный механизм для предотвращения атак на торговые суда в Черном море. В тот же день Турция ввела ограничения на проход коммерческих судов через Дарданеллы в направлении Черного моря на фоне участившихся атак беспилотников на торговые суда.