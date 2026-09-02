Турция хочет остановить войну в Черном море

Эрдоган на встрече с Путиным сделает наибольший акцент на восстановлении безопасного судоходства в Черном море, однако возобновление зерновой сделки на данном этапе невозможно, отметил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. С одной стороны, Киев заинтересован в открытии безопасных морских коридоров. С другой – представители ООН, а также Турции вряд ли могут добиться вывода российского зернового экспорта из-под санкций, как того требовало соглашение 2022 г., говорит аналитик. «Кроме этого украинская сторона, скорее всего, не допустит досмотра украинских судов в Черном море российскими ВМС, чтобы не допустить поставки вооружений Украине морским путем. А без этого условия любые договоренности обречены на провал», – полагает эксперт.