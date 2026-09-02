Турция хочет остановить войну в Черном море

Турция хочет остановить войну в Черном мореНо это у нее вряд ли получится
Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Эрдоган 1 сентября провели первую в этом году очную встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке. Анкара не является полноправным членом ШОС, но с 2012 г. имеет статус партнера по диалогу организации. Главы государств обсудили актуальные проблемы на Ближнем Востоке, вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуацию вокруг Украины и в Черном море. Переговоры Владимира Путина с Эрдоганом продлились почти полтора часа вместо запланированного получаса. В протокольной части главы государств обсудили туризм и строительство АЭС «Аккую», остальные темы – в закрытой части.
За сутки до начала саммита ШОС министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара вместе с Москвой и Киевом работает над заключением нового черноморского соглашения, аналогичного зерновой сделке 2022 г. По его словам, украинские атаки на торговые суда в Черном море влияют не только на безопасность региона, но и на глобальную продовольственную безопасность. Фидан заявил, что российско-украинский конфликт трансформировался из «войны на истощение в войну на уничтожение».
На следующий день замминистра иностранных дел России Александр Грушко на полях Восточного экономического форума во Владивостоке заявил, что предложения посредников о моратории на атаки в Черном море, а также о перемирии на фронтах лишь отдаляют перспективу мирного урегулирования украинского конфликта.
Российско-украинская зерновая сделка была заключена при посредничестве Турции и ООН летом 2022 г. Она предусматривала создание безопасных коридоров в Черном море, чтобы Украина могла свободно экспортировать зерновые. Однако через год Москва вышла из этого соглашения, так как ее условия по облегчению экспорта российского зерна не были выполнены. С конца июня 2025 г. украинские беспилотники атакуют цели в Черном и Азовском морях, в ответ Россия начала удары по судам в украинских портах и портовой инфраструктуре.
В последнее время Эрдоган не проявлял акцентированного внимания к российским делам и больше концентрировался на проблемах Ближнего Востока, заметил доцент кафедры зарубежного регионоведения Московского государственного лингвистического университета Икбаль Дюрре. В это время, продолжает эксперт, российское направление курировал в основном руководитель МИДа Фидан. «Теперь турецкий лидер намерен это исправить, так как в Черноморском регионе возникли новые обстоятельства, вызванные воздушными атаками Украины на торговые суда. Поэтому Путину и Эрдогану важно провести сверку часов и решить накопившиеся вопросы», – добавил политолог.
Эрдоган на встрече с Путиным сделает наибольший акцент на восстановлении безопасного судоходства в Черном море, однако возобновление зерновой сделки на данном этапе невозможно, отметил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. С одной стороны, Киев заинтересован в открытии безопасных морских коридоров. С другой – представители ООН, а также Турции вряд ли могут добиться вывода российского зернового экспорта из-под санкций, как того требовало соглашение 2022 г., говорит аналитик. «Кроме этого украинская сторона, скорее всего, не допустит досмотра украинских судов в Черном море российскими ВМС, чтобы не допустить поставки вооружений Украине морским путем. А без этого условия любые договоренности обречены на провал», – полагает эксперт.
Турецкая сторона на переговорах с российской делегацией в Бишкеке планирует еще предложить свои посреднические услуги в урегулировании украинского кризиса, писало 30 августа «РИА Новости» со ссылкой на источники в турецком правительстве. В первые годы российско-украинского военного противостояния Турция играла активную посредническую роль в вопросе прекращения боев в рамках так называемого стамбульского формата. Однако эти переговоры так и не привели к каким-либо серьезным договоренностям. Российскую сторону в первую очередь не устраивают и продолжающиеся поставки Анкарой военного снаряжения Киеву. В связи с этим 15 августа Москва запросила разъяснения у турецкой стороны относительно информации о планах Турции и США передать Украине американские ракеты M39 ATACMS, сообщила 15 августа представитель российского МИДа Мария Захарова.
Хотя стамбульский формат не привел к серьезным прорывам на пути к окончанию боевых действий на Украине, только в Турции сторонам удалось принять пока единственный проект мирного договора, заметил Силаев. Турецкая сторона, продолжает эксперт, имеет необходимый посреднический опыт и вне зависимости от итогов российско-украинского диалога все равно приобретает статусные и внешнеполитические преимущества. «Потенциально Анкара может продолжить предоставлять посреднические услуги. Другое дело, что основным препятствием для окончания боевых действий является неготовность Киева идти на уступки. Несмотря на продолжающиеся турецкие поставки вооружений Украине, Москва, вероятно, предложит турецкой стороны компенсировать свои недружественные шаги уступками на других направлениях», – допустил политолог.