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Главная / Политика /

Турция согласилась возглавить обеспечение морских гарантий безопасности Украины

Ведомости

Турция согласилась взять на себя обеспечение военно-морских гарантий безопасности Украины в Черном море после завершения конфликта с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Киеве. Трансляция переговоров велась на Youtube-канале турецкого МИД.

По словам Фидана, Анкара уже обсуждает этот вопрос с руководством военно-морских сил стран-союзников. Он отметил, что одним из ключевых элементов потенциального мирного соглашения являются гарантии безопасности для Украины, которые будут включать сухопутную, морскую и воздушную составляющие.

«Турция согласилась возглавить военно-морскую составляющую. По этому вопросу у нас с союзниками есть взаимопонимание», – сказал глава турецкого МИД.

Reuters: Киев потерял треть мощностей по экспорту зерна через Черное море

Политика / Международные новости

15 июля Минобороны РФ сообщило, что российские военные в течение ночи продолжили атаковать украинские порты, которые используются для доставки грузов для ВСУ. По данным ведомства, удары поразили четыре морских судна в портах Черноморск и Днепро-Бугский. Эти цели доставляли грузы, используемые украинской армией. Кроме того, в портах Одессы и Черноморска были уничтожены объекты портовой инфраструктуры, которые необходимы Украине для разгрузки ГСМ.

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