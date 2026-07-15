Reuters: Киев потерял треть мощностей по экспорту зерна через Черное море
Украина потеряла около трети мощностей по экспорту зерна через ключевые черноморские порты из-за усиления российских ракетных и беспилотных атак, сообщил Reuters со ссылкой на Украинский аграрный совет (UAC).
По данным организации, из-за ударов по портовой инфраструктуре и транспортной логистической цепочке объемы экспорта зерна сократились. Сейчас Украина может отправлять через черноморские порты около 4 млн т зерна в месяц против примерно 6 млн т ранее.
Сельскохозяйственная продукция, включая зерно и растительные масла, остается одним из главных источников валютных поступлений Украины. Более 90% аграрного экспорта проходит через три порта в Одесской области.
По данным «Украинских железных дорог», количество зерновых вагонов, направлявшихся в одесские порты, за неделю с 2 по 8 июля снизилось на 11% по сравнению с предыдущей неделей, а объем экспорта сократился на 17%.
Аналитики ASAP Agri отмечают, что нежелание судовладельцев заходить в украинские порты также оказывает давление на стоимость фрахта. По оценке аналитика Barva Invest Богдана Костецкого, порты потеряли треть мощностей по хранению зерна, что создало ограничение для накопления и дальнейшего экспорта продукции.
15 июля Минобороны РФ сообщило, что российские военные в течение ночи продолжили атаковать украинские порты, которые используются для доставки грузов для ВСУ. По данным ведомства, удары поразили четыре морских судна в портах Черноморск и Днепро-Бугский. Эти цели доставляли грузы, используемые украинской армией. Кроме того, в портах Одессы и Черноморска были уничтожены объекты портовой инфраструктуры, которые необходимы Украине для разгрузки ГСМ.