Reuters: Киев потерял треть мощностей по экспорту зерна через Черное море

15 июля Минобороны РФ сообщило, что российские военные в течение ночи продолжили атаковать украинские порты, которые используются для доставки грузов для ВСУ. По данным ведомства, удары поразили четыре морских судна в портах Черноморск и Днепро-Бугский. Эти цели доставляли грузы, используемые украинской армией. Кроме того, в портах Одессы и Черноморска были уничтожены объекты портовой инфраструктуры, которые необходимы Украине для разгрузки ГСМ.