Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MSNG1,539-2,99%CNY Бирж.11,44-0,28%IMOEX2 111,9-2,71%RTSI853,41-3,29%RGBI111,82-0,69%RGBITR748-0,64%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Reuters: Киев потерял треть мощностей по экспорту зерна через Черное море

Ведомости

Украина потеряла около трети мощностей по экспорту зерна через ключевые черноморские порты из-за усиления российских ракетных и беспилотных атак, сообщил Reuters со ссылкой на Украинский аграрный совет (UAC).

По данным организации, из-за ударов по портовой инфраструктуре и транспортной логистической цепочке объемы экспорта зерна сократились. Сейчас Украина может отправлять через черноморские порты около 4 млн т зерна в месяц против примерно 6 млн т ранее.

Сельскохозяйственная продукция, включая зерно и растительные масла, остается одним из главных источников валютных поступлений Украины. Более 90% аграрного экспорта проходит через три порта в Одесской области.

ВС РФ поразили два судна с военным грузом в одесском порту

Политика / Армия и спецслужбы

По данным «Украинских железных дорог», количество зерновых вагонов, направлявшихся в одесские порты, за неделю с 2 по 8 июля снизилось на 11% по сравнению с предыдущей неделей, а объем экспорта сократился на 17%.

Аналитики ASAP Agri отмечают, что нежелание судовладельцев заходить в украинские порты также оказывает давление на стоимость фрахта. По оценке аналитика Barva Invest Богдана Костецкого, порты потеряли треть мощностей по хранению зерна, что создало ограничение для накопления и дальнейшего экспорта продукции.

15 июля Минобороны РФ сообщило, что российские военные в течение ночи продолжили атаковать украинские порты, которые используются для доставки грузов для ВСУ. По данным ведомства, удары поразили четыре морских судна в портах Черноморск и Днепро-Бугский. Эти цели доставляли грузы, используемые украинской армией. Кроме того, в портах Одессы и Черноморска были уничтожены объекты портовой инфраструктуры, которые необходимы Украине для разгрузки ГСМ.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте