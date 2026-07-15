ВС РФ ночью нанесли новые удары по портам Украины

По данным ведомства, удары поразили четыре морских судна в портах Черноморск и Днепро-Бугский. Эти цели доставляли грузы, используемые украинской армией. Кроме того, в портах Одессы и Черноморска были уничтожены объекты портовой инфраструктуры, которые необходимы Украине для разгрузки горюче-смазочных материалов (ГСМ).