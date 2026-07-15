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Главная / Политика /

ВС РФ ночью нанесли новые удары по портам Украины

Ведомости

Российские военные в течение ночи продолжили атаковать украинские порты, которые используются для доставки грузов для ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, удары поразили четыре морских судна в портах Черноморск и Днепро-Бугский. Эти цели доставляли грузы, используемые украинской армией. Кроме того, в портах Одессы и Черноморска были уничтожены объекты портовой инфраструктуры, которые необходимы Украине для разгрузки горюче-смазочных материалов (ГСМ).

14 июля Минобороны заявило, что ВС РФ с применением ударных беспилотников поразили еще три сухогруза, находившиеся на рейде порта Одесса. В порту Южный высокоточным оружием были атакованы объекты портовой инфраструктуры, применяемые для разгрузки ГСМ и пять резервуаров с топливом для обеспечения нужд ВСУ.

Ведомство отмечало, что удары по украинской портовой инфраструктуре продолжались и в течение дня. В частности, поражены были объекты инфраструктуры логистического центра транспортной компании «Мигтранс», 12 грузовиков и бензовоз.

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