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ВС России поразили еще три сухогруза на рейде порта в Одессе

Ведомости

Российские военные ударными беспилотниками поразили еще три сухогруза, находившиеся на рейде порта Одесса. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве заявили, что продолжили наносить удары по украинским портам и судам, которые, по данным министерства, используются в интересах вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, в порту Южный высокоточным оружием были поражены объекты портовой инфраструктуры, применяемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также пять резервуаров с топливом, предназначенным для обеспечения ВСУ.

До этого Минобороны сообщало, что российские военные ударными беспилотниками поразили два сухогруза, следовавших из порта Черноморск в порт Одесса. По данным ведомства, в порту Южный также были поражены объекты инфраструктуры логистического центра транспортной компании «Мигтранс», а также 12 грузовых автомобилей и бензовоз, перевозившие грузы для ВСУ.

Перед этим ВС РФ 14 июля поразили объекты портовой инфраструктуры в порту Южный Одесской области, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, а также предприятия ВПК в Киеве, занимающиеся разработкой и производством ракетного вооружения и БПЛА.

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