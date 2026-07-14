ВС России поразили еще три сухогруза на рейде порта в Одессе

До этого Минобороны сообщало, что российские военные ударными беспилотниками поразили два сухогруза, следовавших из порта Черноморск в порт Одесса. По данным ведомства, в порту Южный также были поражены объекты инфраструктуры логистического центра транспортной компании «Мигтранс», а также 12 грузовых автомобилей и бензовоз, перевозившие грузы для ВСУ.