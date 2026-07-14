ВС РФ поразили объекты инфраструктуры для хранения ГСМ ВСУ в одесском порту
Российская Армия поразила объекты портовой инфраструктуры в порту Южный Одесской области, применяемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ) вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.
В Киеве были поражены предприятия военной промышленности, занимающиеся разработкой и производством различных ракет и беспилотников. Групповые удары были нанесены в ночь на 14 июля высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также БПЛА.
Утром 14 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дежурные силы ПВО сбили два беспилотника, летевших в направлении столицы. За прошедшие сутки российские военные уничтожили 35 летевших на Москву БПЛА.
13 июля президент РФ Владимир Путин заявил на форуме Народного фронта «Все для Победы!», что ответ России на удары по территории страны будет зеркальным и в несколько раз мощнее. Он отметил, что противник уже ощущает ответные действия и будет ощущать их в дальнейшем «с нарастающим масштабом».