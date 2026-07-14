ВС РФ поразили объекты инфраструктуры для хранения ГСМ ВСУ в одесском порту

13 июля президент РФ Владимир Путин заявил на форуме Народного фронта «Все для Победы!», что ответ России на удары по территории страны будет зеркальным и в несколько раз мощнее. Он отметил, что противник уже ощущает ответные действия и будет ощущать их в дальнейшем «с нарастающим масштабом».