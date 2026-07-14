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Собянин: силы ПВО сбили два украинских беспилотника на подлете к Москве

Ведомости

Дежурные силы ПВО сбили два беспилотника, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города проинформировал об уничтожении БПЛА в 08:01 мск в мессенджере Max. На месте падения фраментов беспилотного устройства работают экстренные службы.

За минувшие сутки силы ПВО уничтожили 35 летевших на Москву БПЛА, следует из сообщений Собянина.

Ночью 14 июля, по данным Минобороны, Вооруженные силы России поразили в Киеве предприятия военной промышленности, участвующие в разработке и производстве ракет и беспилотников, а также объекты портовой инфраструктуры в порту Южный Одесской области, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов украинской армии. Групповые удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также БПЛА.

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