Собянин: силы ПВО сбили два украинских беспилотника на подлете к Москве

Ночью 14 июля, по данным Минобороны, Вооруженные силы России поразили в Киеве предприятия военной промышленности, участвующие в разработке и производстве ракет и беспилотников, а также объекты портовой инфраструктуры в порту Южный Одесской области, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов украинской армии. Групповые удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также БПЛА.