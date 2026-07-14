Что известно об атаках ВСУ на российские регионы и ударах ВС РФ по Украине

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) с 20:00 мск 13 июля до 8:00 мск 14 июля перехватили и уничтожили 288 украинских беспилотников над 16 регионами России и двумя морями. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил о гибели двух моряков и 12 пострадавших в результате атаки дронов ВСУ на танкеры и гражданский флот в Азовском море за минувшую неделю. Мэр Москвы и губернаторы других российских регионов рассказали о последствиях ударов БПЛА. В Минобороны РФ сообщили о ночных групповых ударах по предприятиям военной промышленности в Киеве и портовой инфраструктуре в Одесской области.