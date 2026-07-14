Что известно об атаках ВСУ на российские регионы и ударах ВС РФ по Украине

Что известно об атаках ВСУ на российские регионы и ударах ВС РФ по УкраинеРоссийские военные нанесли поражение портовой инфраструктуре и объектам ВПК
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) с 20:00 мск 13 июля до 8:00 мск 14 июля перехватили и уничтожили 288 украинских беспилотников над 16 регионами России и двумя морями. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил о гибели двух моряков и 12 пострадавших в результате атаки дронов ВСУ на танкеры и гражданский флот в Азовском море за минувшую неделю. Мэр Москвы и губернаторы других российских регионов рассказали о последствиях ударов БПЛА. В Минобороны РФ сообщили о ночных групповых ударах по предприятиям военной промышленности в Киеве и портовой инфраструктуре в Одесской области.
«Ведомости» собрали главное об атаках украинских БПЛА и ударах ВС РФ.
Атаки на российские регионы
Российские силы ПВО ликвидировали четыре украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
За минувшую неделю в Азовском море в результате атак ВСУ на танкеры и гражданский флот погибли два моряка и пострадали 12 человек, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Целью ударов было блокирование морских поставок нефтепродуктов и создание топливной блокады южных регионов России. Минтранс и Минсельхоз РФ заявили, что ситуация не повлияет на обеспеченность внутреннего рынка продовольствием и логистику страны, прорабатываются альтернативные маршруты грузопотоков.
В оперштабе Краснодарского края заявили о пострадавшем вследствие падения обломков БПЛА в Северском районе. Фрагменты БПЛА обнаружены по 16 адресам в Афипском, Смоленской и хуторе Коваленко. В частном секторе в поселке Афипском зафиксированы повреждения крыш, фасадов частных домов, окон и ограждений. В одном из многоквартирных домов выбиты стекла и повреждены элементы внутренней отделки. Повреждено здание на железнодорожном переезде. Из-за падения обломков беспилотников на территории двух предприятий в одном возник пожар. На хуторе Коваленко падение обломков привело к возгораниям на одной из дорог, которые были оперативно потушены.
В Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки было уничтожено около 20 БПЛА в Таганроге, а также пяти районах: Матвеево-Курганском, Шолоховском, Усть-Донецком, Кашарском, Чертковском. Сведений о пострадавших и разрушениях на земле нет.
Губернатор Башкирии Радий Хабиров сообщил об отражении массовой атаки украинских беспилотников на промзону Салавата. Пострадавших нет. Из-за падения обломков зафиксировано несколько очагов задымления, оперативные службы устраняют последствия.
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев рассказал, что за минувшие сутки украинские военные атаковали территорию региона 79 раз. Средствами ПВО были сбиты 92 беспилотника, пострадали два сотрудника МЧС. ВСУ также нанесли шесть артиллерийских ударов и дважды осуществили сбросы взрывных устройств с БПЛА. Под обстрелы и атаки попали Белгородский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Краснояружский, Ракитянский, Чернянский и Шебекинский округа.
Групповые удары ВС РФ по Киеву и Одесской области
В Минобороны сообщили о ночных групповых ударах по объектам портовой инфраструктуры в порту Южный Одесской области, используемым для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ) вооруженных сил Украины (ВСУ); сухогрузу, который доставлял грузы военного назначения; танкеру, который шел из порта Черноморск в Одессу.
В Киеве были поражены предприятия военной промышленности, занимающиеся разработкой и производством различных ракет и беспилотников: предприятие «Радиоизмеритель» – ключевой поставщик агрегатов для ракет «Нептун-МД», «Гром-2», FP-7 и FP-9; завод «Укр армо тех», где собирают боевые части для беспилотников и ракет, занимаются обработкой и хранением взрывчатки.
Групповые удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также БПЛА. Российские военные атакуют порты Одесской области третью ночь подряд.