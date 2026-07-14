Силы ПВО сбили 288 украинских беспилотников над регионами России

Атаки были отражены с 20:00 мск 13 июля до 8:00 мск 14 июля. Российские военные поразили цели в небе над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и Башкортостана, а также над акваториями Азовского и Черного морей.