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Силы ПВО сбили 288 украинских беспилотников над регионами России

Ведомости

За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 288 украинских беспилотников на 16-ю регионами России и двумя морями. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Атаки были отражены с 20:00 мск 13 июля до 8:00 мск 14 июля. Российские военные поразили цели в небе над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и Башкортостана, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

С вечера 13 июля Росавиация ограничивала работу столичного аэропорта «Жуковский» (Раменское), а также авиагаваней Геленджика, Сочи, Краснодара («Пашковский»), Волгограда, Пензы, Саратова («Гагарин»), Самары («Курумоч»), Уфы, Оренбурга, Бугульмы.

Мэр Москвы Сергей Собянин утром сообщил, что силы ПВО сбили два беспилотника на подлете к Москве.  губернатор Башкирии Радий Хабиров заявил об отражении массовой атаки украинских беспилотников на промзону Салавата. Обошлось без пострадавших, из-за падения обломков зафиксировано несколько очагов задымления.

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