Хабиров: силы ПВО отразили массовую атаку БПЛА на промзону Салавата
Российские военные отразили массовую атаку украинских беспилотников на промзону Салавата. Пострадавших нет, сообщил губернатор Башкирии Радий Хабиров.
По его словам, из-за падения обломков зафиксировано несколько очагов задымления. Оперативные службы устраняют последствия.
25 июня была отбита атака БПЛА на Уфу. Обломки беспилотных устройств рухнули в промзоне. Обошлось без пострадавших, технологические процессы не были нарушены, сообщал Хабиров.