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Хабиров: силы ПВО отразили массовую атаку БПЛА на промзону Салавата

Ведомости

Российские военные отразили массовую атаку украинских беспилотников на промзону Салавата. Пострадавших нет, сообщил губернатор Башкирии Радий Хабиров.

По его словам, из-за падения обломков зафиксировано несколько очагов задымления. Оперативные службы устраняют последствия.

25 июня была отбита атака БПЛА на Уфу. Обломки беспилотных устройств рухнули в промзоне. Обошлось без пострадавших, технологические процессы не были нарушены, сообщал Хабиров.

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