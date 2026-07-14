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На подлете к Москве сбили еще два БПЛА

Ведомости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два беспилотника на подлете к Москве утром 14 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в Telegram.

Таким образом, общее число уничтоженных дронов, летевших на Москву утром 14 июля, составило четыре.

Все столичные аэропорты принимают и отправляют рейсы, следует из Telegram-канала Росавиации на 9:07 мск.

Минобороны РФ сообщило, что ночью 14 июля средства ПВО перехватили и уничтожили 288 украинских беспилотников над 16-ю российскими регионами. В том числе, БПЛА уничтожили над Московским регионом.

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