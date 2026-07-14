На подлете к Москве сбили еще два БПЛА
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два беспилотника на подлете к Москве утром 14 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в Telegram.
Таким образом, общее число уничтоженных дронов, летевших на Москву утром 14 июля, составило четыре.
Все столичные аэропорты принимают и отправляют рейсы, следует из Telegram-канала Росавиации на 9:07 мск.
Минобороны РФ сообщило, что ночью 14 июля средства ПВО перехватили и уничтожили 288 украинских беспилотников над 16-ю российскими регионами. В том числе, БПЛА уничтожили над Московским регионом.