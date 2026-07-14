Мирошник сообщил о погибших и раненых моряках при ударах БПЛА в Азовском море
Украинские формирования развернули масштабную кампанию с использованием БПЛА против танкеров и гражданского флота в Азовском море. За минувшую неделю в результате атак пострадали 12 моряков, двое из них погибли, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник ТАСС.
Целью ударов было блокирование морских поставок нефтепродуктов и создание топливной блокады южных регионов России.
12 июля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что при ночной атаке украинских беспилотников на регион был поврежден танкер в Таганрогском заливе. 11 июля Слюсарь информировал, что в Таганрогском заливе в результате атаки беспилотников погиб матрос технического судна, еще четыре судна получили повреждения. 9 июля два танкера в Таганрогском заливе загорелись после атаки БПЛА. Экипажи эвакуировали, сообщал губернатор.