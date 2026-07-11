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При атаке дронов на Таганрог погиб моряк, пострадали четыре судна

Ведомости

В Таганрогском заливе в результате атаки беспилотников погиб матрос технического судна, еще четыре судна получили повреждения. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, атаке подверглись суда различного назначения, включая танкер с метанолом. «Угрозы разлива и течи вещества нет», – заявил Слюсарь. Суда получили незначительные повреждения.

Глава региона выразил соболезнования семье и близким погибшего.

Всего в ходе отражения воздушной атаки уничтожено более полутора десятков беспилотников. Удары также пришлись по городу Таганрогу, Азовскому и Неклиновскому районам. В настоящее время в Ростовской области сохраняется опасность атак БПЛА. Жителей призывают быть осторожными: покинуть открытые участки, зайти в помещения и не подходить к окнам.

В ночь на 8 июля над 11 районами области и акваторией Таганрогского залива было уничтожено около 70 БПЛА. Тогда в Таганрогском заливе также получили повреждения два танкера. 8 мая из-за ударов по региону временно приостанавливалась работа ряда южных аэропортов.

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