При атаке дронов на Таганрог погиб моряк, пострадали четыре судна

Всего в ходе отражения воздушной атаки уничтожено более полутора десятков беспилотников. Удары также пришлись по городу Таганрогу, Азовскому и Неклиновскому районам. В настоящее время в Ростовской области сохраняется опасность атак БПЛА. Жителей призывают быть осторожными: покинуть открытые участки, зайти в помещения и не подходить к окнам.