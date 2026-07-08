Что известно о ночной атаке БПЛА на регионы РФ и ответном ударе по Киеву

Этой ночью Украина нанесла удары по России. Мэр Москвы Сергей Собянин, губернаторы Ярославской, Саратовской и Ростовской областей рассказали о подробностях массированной атаки беспилотников. В результате ударов есть погибший и пострадавшие. Всего силы ПВО уничтожили за ночь 415 украинских дронов. Минобороны РФ также сообщило об ответном ударе по военным объектам в Киеве. «Ведомости» собрали главное об атаке.