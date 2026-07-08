Что известно о ночной атаке БПЛА на регионы РФ и ответном ударе по Киеву

Что известно о ночной атаке БПЛА на регионы РФ и ответном ударе по КиевуПогибший в Саратове, поврежденные танкеры и пораженные заводы в Киеве
- Атаки на Москву, Ярославскую область и Татарстан
- Последствия в Саратовской и Ростовской областях: жертвы и атакованные танкеры
- Ответный удар по Киеву
Этой ночью Украина нанесла удары по России. Мэр Москвы Сергей Собянин, губернаторы Ярославской, Саратовской и Ростовской областей рассказали о подробностях массированной атаки беспилотников. В результате ударов есть погибший и пострадавшие. Всего силы ПВО уничтожили за ночь 415 украинских дронов. Минобороны РФ также сообщило об ответном ударе по военным объектам в Киеве. «Ведомости» собрали главное об атаке.
Атаки на Москву, Ярославскую область и Татарстан
Силы ПВО Минобороны отразили атаку трех беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил в Telegram Собянин.
В татарстане отдельные предприятия Нижнекамска получили повреждения при атаке БПЛА, сообщила пресс-служба главы республики рустама Минниханова. В Закамском регионе есть пострадавшие, частный жилой дом подвергся атаке БПЛА в Тукаевском районе.
Последствия в Саратовской и Ростовской областях: жертвы и атакованные танкеры
В Саратовской области в результате атаки БПЛА по гражданской инфраструктуре один человек погиб, есть пострадавшие. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что им оказывается необходимая медицинская помощь. «Глубочайшие соболезнования родным и близким. Семье будет оказана необходимая поддержка», – написал он в Telegram.
В Таганрогском заливе повреждены два танкера, следовавшие в Ростов-на-Дону. Два человека получили незначительные ранения, от госпитализации отказались. На одном из судов эвакуировали экипаж. Танкеры были пустыми, розлива нефтепродуктов не произошло, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Всего за ночь над 11 районами Ростовской области и городами Новошахтинск и Каменск-Шахтинский, а также над акваторией Таганрогского залива уничтожено около 70 беспилотников, уточнил Слюсарь.
Ответный удар по Киеву
Минобороны РФ сообщило, что «в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре России» нанесен групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве.
Поражено промышленное предприятие компании «Самсунг-Украина», на котором производились и хранились комплектующие для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго».
Также уничтожен цех по сборке беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности.