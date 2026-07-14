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Минобороны: поражены два сухогруза на переходе из Черноморска в Одессу

Ведомости

Российские военные с помощью ударных беспилотников поразили два сухогруза, следовавших из порта Черноморск в порт Одесса. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что ВС России в течение дня продолжили наносить удары по украинской портовой инфраструктуре и судам, которые, по данным военных, используются в интересах Вооруженных сил Украины.

В порту Южный были поражены объекты инфраструктуры логистического центра транспортной компании «МигТранс», а также 12 грузовиков и бензовоз, перевозившие грузы военного назначения и ГСМ для ВСУ.

Что известно об атаках ВСУ на российские регионы и ударах ВС РФ по Украине

Политика / Армия и спецслужбы

14 июля Минобороны сообщало о групповых ударах высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотниками по объектам на территории Украины. По данным ведомства, были поражены объекты портовой инфраструктуры в порту Южный Одесской области, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов ВСУ, а также предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве, занимающиеся разработкой и производством ракетного вооружения и беспилотников.

13 июля президент России Владимир Путин заявлял на форуме Народного фронта «Все для Победы!», что ответ РФ на удары по ее территории будет зеркальным и «в несколько раз мощнее». По словам Путина, Украина уже ощущает последствия ответных действий, а их масштаб будет нарастать.

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