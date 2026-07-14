Минобороны: поражены два сухогруза на переходе из Черноморска в Одессу

14 июля Минобороны сообщало о групповых ударах высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотниками по объектам на территории Украины. По данным ведомства, были поражены объекты портовой инфраструктуры в порту Южный Одесской области, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов ВСУ, а также предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве, занимающиеся разработкой и производством ракетного вооружения и беспилотников.