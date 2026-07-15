ВС РФ поразили два судна с военным грузом в одесском порту
В порту «Одесса» российские военные поразили два сухогруза с грузом военного назначения. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
Удар по судам был нанесен с применением ударных дронов. В ведомстве уточнили, что сухогрузы находились на рейде порта в ожидании разгрузки. В порту «Южный» ВС России также нанесли удар беспилотниками по сухогрузу, который осуществлял доставку грузов военного назначения для ВСУ.
В министерстве отметили, что армия продолжила нанесение ударов по объектам портовой инфраструктуры Украины и судам, которые используются в интересах ВСУ.
Российские войска ночью нанесли групповой удар по двум цехам на территории порта Одесса, где велось производство и сборка беспилотников, включая участок узловой сборки БПЛА средней дальности UJ-22 компании «Укрджет». В порту были поражены объекты инфраструктуры, задействованные для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также резервуары с топливом, предназначенным для обеспечения ВСУ. В Минобороны также заявили, что в порту Черноморска Одесской области были поражены контейнеровоз и сухогруз, которые осуществляли доставку грузов для украинских военных.
В военном ведомстве также рассказали об атаке на четыре морских судна в портах Черноморск и Днепро-Бугский. Эти цели доставляли грузы, используемые украинской армией.