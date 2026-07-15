ВС РФ поразили два судна с военным грузом в одесском порту

Российские войска ночью нанесли групповой удар по двум цехам на территории порта Одесса, где велось производство и сборка беспилотников, включая участок узловой сборки БПЛА средней дальности UJ-22 компании «Укрджет». В порту были поражены объекты инфраструктуры, задействованные для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также резервуары с топливом, предназначенным для обеспечения ВСУ. В Минобороны также заявили, что в порту Черноморска Одесской области были поражены контейнеровоз и сухогруз, которые осуществляли доставку грузов для украинских военных.