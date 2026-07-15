Российские военные поразили цеха по производству и сборке БПЛА на Украине

По данным военного ведомства, в порту Одессы были поражены объекты портовой инфраструктуры, задействованные для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также резервуары с топливом, предназначенным для обеспечения ВСУ. В Минобороны также заявили, что в порту Черноморска Одесской области были поражены контейнеровоз и сухогруз, которые осуществляли доставку грузов для украинских военных.