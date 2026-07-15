Российские военные поразили цеха по производству и сборке БПЛА на Украине
Вооруженные силы (ВС) России ночью нанесли групповой удар по двум цехам на территории порта Одесса, где велось производство и сборка беспилотников, включая участок узловой сборки БПЛА средней дальности UJ-22 компании «Укрджет». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным военного ведомства, в порту Одессы были поражены объекты портовой инфраструктуры, задействованные для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также резервуары с топливом, предназначенным для обеспечения ВСУ. В Минобороны также заявили, что в порту Черноморска Одесской области были поражены контейнеровоз и сухогруз, которые осуществляли доставку грузов для украинских военных.
В министерстве уточнили, что для ударов применялись высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники.
Утром в Минобороны также сообщили об атаке на четыре морских судна в портах Черноморск и Днепро-Бугский. Эти цели доставляли грузы, используемые украинской армией.
14 июля в ведомстве рассказали, что российские военные ударными беспилотниками поразили еще три сухогруза, находившиеся на рейде порта Одесса. Ранее сообщалось о двух. По данным ведомства, в порту Южный также были поражены объекты инфраструктуры логистического центра транспортной компании «Мигтранс», а также 12 грузовых автомобилей и бензовоз, перевозившие грузы для ВСУ.
В это же день ВС РФ поразили объекты портовой инфраструктуры в порту Южный Одесской области, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, а также предприятия ВПК в Киеве, занимающиеся разработкой и производством ракетного вооружения и БПЛА.