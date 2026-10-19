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Армия РФ нанесла массированный удар по объектам в Киеве

Антон Потоков
Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Российские войска нанесли массированный удар по объектам в Киеве и Киевской области с применением высокоточного оружия наземного базирования и беспилотников большой дальности. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, в результате атаки поражены предприятия военной промышленности, объекты хранения крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также центр обработки данных.

17 октября Минобороны сообщило о поражении металлургических предприятий и энергетических объектов в Кривом Роге, Запорожье и Житомире. По данным ведомства, предприятия обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Украины.

14 октября российская армия нанесла массированный удар по объектам энергетики и связи в Киеве, Киевской и Харьковской областях. В Минобороны заявили, что пораженная инфраструктура использовалась в интересах ВСУ и предприятий военной промышленности.

13 октября Минобороны сообщило об ударе по логистическому складу «Микуличи» в Киевской области. По утверждению ведомства, объект использовался для хранения украинских ударных беспилотников.

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