Кинотеатр прошлого: ностальгия по-братски

Более того, именно в текущем году в этом сегменте появился новый лидер. Им стал фильм Алексея Балабанова «Брат», заработавший 74,6 млн руб. Но в основном в России в повторном прокате (термин весьма условный – у зарубежных фильмов 80–90-х гг. официального проката в нашей стране зачастую и не было) пользуется популярностью не российское кино, а классические голливудские жанровые картины, на которых росло нынешнее поколение 40-летних. Проблема в том, что поток таких фильмов после начала СВО иссяк и в ближайшее время не возобновится.