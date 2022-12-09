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Кинотеатр прошлого: ностальгия по-братски

Как в России работают перевыпуски старых фильмов
Александр Нечаев
Андрей Гордеев / Ведомости

Завершающийся 2022 год побил в российском кинопрокате как минимум один рекорд – на больших экранах зрители могли посмотреть 85 перевыпусков старых фильмов. В 2021 г. таких релизов было 48.

Более того, именно в текущем году в этом сегменте появился новый лидер. Им стал фильм Алексея Балабанова «Брат», заработавший 74,6 млн руб. Но в основном в России в повторном прокате (термин весьма условный – у зарубежных фильмов 80–90-х гг. официального проката в нашей стране зачастую и не было) пользуется популярностью не российское кино, а классические голливудские жанровые картины, на которых росло нынешнее поколение 40-летних. Проблема в том, что поток таких фильмов после начала СВО иссяк и в ближайшее время не возобновится.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных