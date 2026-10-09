МУС назвал санкции США против себя беспрецедентным шагом
Международный уголовный суд (МУС) осудил введение Соединенными Штатами санкций против инстанции как института, назвав это решение беспрецедентным. Об этом говорится в заявлении суда, передает Reuters.
В МУСе отметили, что новые ограничения последовали за серией санкционных мер в отношении 13 независимых судей и прокуроров, работающих в суде.
В суде подчеркнули, что решительно осуждают решение американских властей. По оценке МУСа, санкции представляют собой посягательство на верховенство права и основы международного правопорядка.
9 октября госсекретарь США Марко Рубио объявил, что Вашингтон вводит санкции против МУСа. Reuters отмечает, что санкции могут потенциально повлиять на компании, предоставляющие услуги суду. Заместитель прокурора Международного уголовного суда Назхат Шамим Хан осудила санкции. Она заявила, что они не остановят работу трибунала.
До этого США вводили санкции против судей и прокуроров МУСа. В 2025 г. палата представителей конгресса США приняла законопроект о санкциях против должностных лиц суда. Мера стала ответом на выдачу судом ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.