SpaceX запустила Starship в первый тестовый полет по орбите Земли
Космический корабль Starship запустили для тестового полета по орбите Земли. Старт показала компания-разработчик SpaceX в соцсети Х.
Это 14-й испытательный полет Starship и первый, в рамках которого корабль должен выйти на орбиту Земли. Предыдущие испытания проводились по суборбитальным траекториям.
По плану миссии Starship должен выйти на высоту около 275 км и совершить примерно шесть витков вокруг Земли. Продолжительность полета составит около 10 часов, после чего корабль должен совершить контролируемое приводнение в Тихом океане к западу от Чили.
Позже Reuters сообщил, что полет продлится три часа из-за проблем с двигателем: один из шести двигателей вышел из строя.
В ходе полета SpaceX также планирует впервые вывести с помощью Starship на орбиту 26 спутников Starlink V3. Каждый из них должен добавить к пропускной способности спутниковой группировки 1 Тбит/с.
Кроме того, компания намерена испытать обновленную теплозащиту Starship и выполнить сход корабля с орбиты с помощью одного двигателя Raptor. Ускоритель Super Heavy после отделения должен выполнить серию маневров и приводниться в заданном районе.
30 августа ракета-носитель Falcon Heavy американской компании SpaceX с космическим телескопом Nancy Grace Roman вылетела в космос для исследования Вселенной.