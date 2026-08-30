SpaceX запустила ракету Falcon Heavy с телескопом для изучения Вселенной

В апреле Falcon Heavy поднялась в небо впервые после 18-месячного перерыва. Ракета стартовала с большим телекоммуникационным спутником ViaSat-3 F3 на борту. Спутник массой около 6 т отправили на путь к геостационарной орбите на высоте примерно 35 786 км над Землей.