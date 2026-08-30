SpaceX запустила ракету Falcon Heavy с телескопом для изучения Вселенной
Ракета-носитель Falcon Heavy американской компании SpaceX с космическим телескопом Nancy Grace Roman вылетела в космос для исследования Вселенной. Это следует из трансляции NASA.
Запуск прошел с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Телескоп будет изучать темную материю и темную энергию, заниматься поиском экзопланет и пр. Как заявляли в NASA, возможности Nancy Grace Roman позволяют исследовать расширение Вселенной, эволюцию звезд, получать данные о 2 млрд галактик.
В апреле Falcon Heavy поднялась в небо впервые после 18-месячного перерыва. Ракета стартовала с большим телекоммуникационным спутником ViaSat-3 F3 на борту. Спутник массой около 6 т отправили на путь к геостационарной орбите на высоте примерно 35 786 км над Землей.
SpaceX продолжает свое расширение и на Земле. 25 августа Bloomberg писал, что компания Илона Маска планирует построить новую стартовую площадку для ракеты Starship на южном побережье Луизианы, ее стоимость составит $100 млрд.