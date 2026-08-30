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Главная / Технологии /

SpaceX запустила ракету Falcon Heavy с телескопом для изучения Вселенной

Максим Цуланов

Ракета-носитель Falcon Heavy американской компании SpaceX с космическим телескопом Nancy Grace Roman вылетела в космос для исследования Вселенной. Это следует из трансляции NASA.

Запуск прошел с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Телескоп будет изучать темную материю и темную энергию, заниматься поиском экзопланет и пр. Как заявляли в NASA, возможности Nancy Grace Roman позволяют исследовать расширение Вселенной, эволюцию звезд, получать данные о 2 млрд галактик.

В апреле Falcon Heavy поднялась в небо впервые после 18-месячного перерыва. Ракета стартовала с большим телекоммуникационным спутником ViaSat-3 F3 на борту. Спутник массой около 6 т отправили на путь к геостационарной орбите на высоте примерно 35 786 км над Землей.

SpaceX продолжает свое расширение и на Земле. 25 августа Bloomberg писал, что компания Илона Маска планирует построить новую стартовую площадку для ракеты Starship на южном побережье Луизианы, ее стоимость составит $100 млрд.

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