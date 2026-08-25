SpaceX планирует вложить $100 млрд в стартовую площадку в Луизиане
SpaceX планирует построить новую стартовую площадку для ракеты Starship на южном побережье Луизианы, сообщил Bloomberg. Ее стоимость составит $100 млрд.
Расположение космодрома в Луизиане позволит SpaceX запускать Starship в южном направлении над Мексиканским заливом и выводить аппарат на орбиту над полярными регионами, отмечает издание.
Объект построят на острове Пекан. Под его создание отведено около 506 кв. км. Данное решение позволит SpaceX расширить эксплуатацию космического корабля. Локация станет третьей площадкой для компании. Первая площадка расположена в Южном Техасе, вторая – на мысе Канаверал во Флориде. На новой площадке будут расположены пять комплексов с двумя стартовыми площадками, завод по производству ракетного топлива, электростанция, цех по переработке космических аппаратов и жилые дома для сотрудников и их семей.
Генеральный директор SpaceX Илон Маск заявил, что ракеты планируется запускать несколько раз в день. Предполагается, что в 2027 г. она доставит на орбиту центры обработки данных, а в 2028 г. первые астронавты, прилетевшие на ней, высадятся на поверхность Луны.
В мае ракета Starship совершила тестовый запуск. Он прошел штатно. После выхода ракеты в космос она потеряла один из вакуумных двигателей, но смогла выйти на расчетную траекторию с неработающим агрегатом.