SpaceX планирует вложить $100 млрд в стартовую площадку в Луизиане

Объект построят на острове Пекан. Под его создание отведено около 506 кв. км. Данное решение позволит SpaceX расширить эксплуатацию космического корабля. Локация станет третьей площадкой для компании. Первая площадка расположена в Южном Техасе, вторая – на мысе Канаверал во Флориде. На новой площадке будут расположены пять комплексов с двумя стартовыми площадками, завод по производству ракетного топлива, электростанция, цех по переработке космических аппаратов и жилые дома для сотрудников и их семей.