Самая мощная лунная ракета от SpaceX успешно завершила тестовый запуск

Запуск прошел штатно: первая ступень (Super Heavy) зажгла все 33 двигателя и поднялась над Мексиканским заливом, несмотря на отключение одного из Raptor 3 в процессе подъема. После успешного разделения ступеней корабль Starship продолжил полет в космос, потеряв по пути один из вакуумных двигателей, но продемонстрировав способность выходить на расчетную траекторию даже с неработающими агрегатами.