Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,53+0,91%BLNG10,78+0,09%BISVP10,94+0,27%IMOEX2 625,69-1,45%RTSI1 161,58-2,03%RGBI119,3-0,03%RGBITR784,05+0,07%
Главная / Технологии /

Самая мощная лунная ракета от SpaceX успешно завершила тестовый запуск

Ведомости

В Техасе прошел 12-й летный тест самой мощной в мире ракетной системы Starship, сообщает SpaceX. Это был первый запуск полностью обновленной версии корабля Starship V3 и ускорителя Super Heavy V3, оснащенных новыми двигателями Raptor 3. Старт, в отличие от предыдущих попыток, впервые проводился с площадки Pad 2.

Запуск прошел штатно: первая ступень (Super Heavy) зажгла все 33 двигателя и поднялась над Мексиканским заливом, несмотря на отключение одного из Raptor 3 в процессе подъема. После успешного разделения ступеней корабль Starship продолжил полет в космос, потеряв по пути один из вакуумных двигателей, но продемонстрировав способность выходить на расчетную траекторию даже с неработающими агрегатами.

Ключевым отличием этого полета стала полезная нагрузка. Впервые на суборбитальной траектории были развернуты модифицированные спутники Starlink, которые вели съемку Starship в космическом пространстве, а также 20 имитаторов спутников. Ускоритель Super Heavy при этом не удалось спасти – после частичного тормозного импульса он жестко приводнился в Мексиканском заливе.

Bloomberg: SpaceX конфиденциально подала заявку на проведение IPO

Технологии / Наукоемкие технологии

На завершающем этапе Starship вошел в плотные слои атмосферы, собрав данные о работе теплозащитного экрана и прочности конструкции. Корабль намеренно подвергли запредельным нагрузкам, имитируя траекторию возврата к месту старта, после чего он управляемо приводнился в Индийском океане. В компании назвали полет важным шагом к созданию полностью многоразовой системы для лунных и марсианских миссий.

В феврале SpaceX запросила разрешение на запуск до 1 млн спутников на орбиту Земли для реализации нового масштабного проекта Илона Маска по размещению космических дата-центров. Система, которую планируется выводить на орбиту с помощью многоразовой ракеты Starship, должна стать более дешевой и экологичной альтернативой наземным дата-центрам.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её