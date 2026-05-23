Самая мощная лунная ракета от SpaceX успешно завершила тестовый запуск
В Техасе прошел 12-й летный тест самой мощной в мире ракетной системы Starship, сообщает SpaceX. Это был первый запуск полностью обновленной версии корабля Starship V3 и ускорителя Super Heavy V3, оснащенных новыми двигателями Raptor 3. Старт, в отличие от предыдущих попыток, впервые проводился с площадки Pad 2.
Запуск прошел штатно: первая ступень (Super Heavy) зажгла все 33 двигателя и поднялась над Мексиканским заливом, несмотря на отключение одного из Raptor 3 в процессе подъема. После успешного разделения ступеней корабль Starship продолжил полет в космос, потеряв по пути один из вакуумных двигателей, но продемонстрировав способность выходить на расчетную траекторию даже с неработающими агрегатами.
Ключевым отличием этого полета стала полезная нагрузка. Впервые на суборбитальной траектории были развернуты модифицированные спутники Starlink, которые вели съемку Starship в космическом пространстве, а также 20 имитаторов спутников. Ускоритель Super Heavy при этом не удалось спасти – после частичного тормозного импульса он жестко приводнился в Мексиканском заливе.
На завершающем этапе Starship вошел в плотные слои атмосферы, собрав данные о работе теплозащитного экрана и прочности конструкции. Корабль намеренно подвергли запредельным нагрузкам, имитируя траекторию возврата к месту старта, после чего он управляемо приводнился в Индийском океане. В компании назвали полет важным шагом к созданию полностью многоразовой системы для лунных и марсианских миссий.
В феврале SpaceX запросила разрешение на запуск до 1 млн спутников на орбиту Земли для реализации нового масштабного проекта Илона Маска по размещению космических дата-центров. Система, которую планируется выводить на орбиту с помощью многоразовой ракеты Starship, должна стать более дешевой и экологичной альтернативой наземным дата-центрам.