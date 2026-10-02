Полицейского застрелили при задержании в Подмосковье

Полицейский погиб при задержании подозреваемого в незаконном обороте наркотиков в Наро-Фоминском городском округе Московской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном хранении оружия по ст. 317 и 222 УК РФ, сообщил СК.