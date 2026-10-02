Полицейского застрелили при задержании в Подмосковье
Полицейский погиб при задержании подозреваемого в незаконном обороте наркотиков в Наро-Фоминском городском округе Московской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном хранении оружия по ст. 317 и 222 УК РФ, сообщил СК.
По данным следствия, 1 октября сотрудники полиции приехали в частный дом в деревне Паново для задержания местного жителя. Мужчина открыл огонь, один из полицейских получил ранение и позднее умер. Ответным огнем нападавшего ликвидировали. Следователи осматривают место происшествия и назначили судебно-медицинские, баллистические и молекулярно-генетические экспертизы.
4 февраля на Рублевском шоссе в Москве подозреваемые в похищении и убийстве мужчины открыли огонь по сотрудникам полиции. Одного из фигурантов убили, второго задержали. После перестрелки СК возбудил дело по ст. 317 УК РФ.
14 сентября ФСБ сообщила о задержании 111 человек по делам о незаконном обороте оружия в 43 регионах России. Силовики изъяли 297 единиц огнестрельного оружия, 223 гранаты и 92 000 патронов.